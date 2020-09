Uniek moment: parende kraanvogels in Zeeland gezien én vastgelegd

Op de beelden is het niet helemaal duidelijk te zien: de kraanvogels besloten de liefde achter een bosje te bedrijven. Hoe dan ook, het is een bijzonder moment. Later zijn de vogels nog in het natuurgebied gezien terwijl ze nestmateriaal sleepten. Daarna zijn de kraanvogels niet meer gespot. De grote vraag is daarom of de vogels in Zeeland gebroed hebben.

Gewacht met publiceren beelden

Van Straalen heeft maanden gewacht om de beelden naar buiten te brengen, om te voorkomen dat het koppel gestoord werd. "Als één iemand iets te dicht bij komt, kunnen de vogels al schrikken en weer weggaan." De ecoloog zegt dat hij daarom zorgvuldig te werk is gegaan, niet te dichtbij is gekomen en de vogels vooral door zijn telescoop heeft gevolgd.

De kraanvogels in het natuurgebied (foto: Dirk van Straalen)

Dat hij de kraanvogels weken achter elkaar zou zien had hij niet verwacht. "Eerst zag ik drie vogels, daardoor had ik het idee dat ze snel weer door zouden trekken. Later waren het er twee. Op den duur wist ik waar en hoe laat ik de vogels kon zien. Op den duur zag ik een van de vogels met de vleugels op en neer slaan en kon ik het moment vastleggen."

Koppel op den duur verdwenen

Ook de ecoloog blijft met de vraag achter of de vogels in het natuurgebied gebroed hebben. Als dat zo zou zijn, denkt hij in ieder geval niet dat ze succes hebben gehad, want op den duur was het koppel verdwenen. "Als het koppel succesvol had gebroed, had ik ze nog veel vaker moeten zien."

Volgens Het Zeeuwse Landschap is het de eerste keer dat de kraanvogel in Zeeland territoriumgedrag vertoont. "Kraanvogels broeden in lage aantallen in hoogveengebieden in Drenthe en Friesland. Hopelijk komen ze volgend jaar terug."