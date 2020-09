Ellen Shae wil eruit halen wat erin zit

Ellen Shae maakte eerder de albums My Window (2014) en Clouds (2017). Caged Bird is opgenomen in samenwerking met de Amerikaanse producer Rich DePaolo. Via hem kwam Ellen in contact met Fred Kevorkian, die het album heeft gemastered. Hij werkte eerder voor onder anderen Beyoncé, Joan Osborne en Maroon 5.

Ellen Shae is superblij met het resultaat. "In de zomer van 2019 ben ik naar Amerika geweest. Daar is een deel opgenomen. Verder heb ik op afstand gewerkt, ik kon ze dus helaas niet ontmoeten, maar we hebben wel mailcontact gehad. Voor dit album ben ik echt 'all the way' gegaan. Het is helemaal naar m'n zin."

Op de single Open Road vertelt Ellen een persoonlijk verhaal: "Ik liep een beetje vast in m'n muziek en in m'n werk. Ik had het gevoel 'ik haal er niet alles uit. Welke kant moet ik op?' In Amerika ontmoette ik muzikanten met een grote passie en dat wakkerde bij mij ook die passie aan. Ik heb een keuze gemaakt, muziek is belangrijker voor mij dan m'n werk, dus ik moet er meer energie in stoppen, anders haal je er niet uit wat erin zit."

Ellen Shae vond haar passie voor muziek terug in Amerika, vertelde ze in Goedemorgen Zeeland tegen Elsa van Hermon