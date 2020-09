Is de Westkapelse tank wel van de gemeente? Volgens deze vergeten akte niet

Het was Mozes Polak, oud-ijzerhandelaar uit Middelburg, die de tank in 1961 in bruikleen gaf aan de toenmalige gemeente Westkapelle. Polak en de stichting 'Westkapelle herrijst' hadden jarenlang een juridisch geschil over het eigendomsrecht van de Shermantank, die op 1 november 1944 aan land was gekomen bij de bevrijding van Westkapelle. Polak bleek na een aantal jaar de rechtmatige eigenaar.

Toenmalig burgemeester Theo de Meester wist Mozes Polak ervan te overtuigen dat, met het oog op de strijd die gevoerd was en de offers die gebracht waren, de tank in Westkapelle hoorde te staan. De ijzerhandelaar ging akkoord met een bruikleenconstructie, maar verbond daar wel voorwaarden aan.

Bij gebreke van behoorlijk onderhoud zal de tank publiekelijk worden verkocht" Bruikleenovereenkomst Tank Westkapelle uit 1961

Polak keek daarbij verder dan zijn eigen leven en verplichtte de gemeente zolang de tank op de dijk stond onder andere het volgende: 'De gemeente Westkapelle is verplicht te hare koste zorg te dragen voor het onderhoud van genoemde tank, dat deze tank steeds een fatsoenlijk aanzien als oorlogsmonument heeft en niet als oud roest ten toon wordt gesteld.'

Bij slecht onderhoud, tank verkopen

En wanneer de gemeente zich niet aan de afspraak zou houden, had Polak een stok achter de deur laten opnemen: 'Bij gebreke van bedoeld behoorlijk onderhoud vervalt de bruikleenovereenkomst en zal de tank publiekelijk worden verkocht, terwijl de opbrengst ten goede zal komen aan een Middelburgse filantropische instelling.'

Rupsbanden van de tank zijn doorgeroest (foto: omroep zeeland)

Verantwoordelijk wethouder Pieter Wisse van Veere, waarin de gemeente Westkapelle in 1997 is opgegaan, denkt dat Veere de eigenaar is van de tank. Hij blijkt niet op de hoogte van de overeenkomst tussen Polak en Westkapelle. Wel zegt Wisse de tank te hebben bekeken. Hij heeft de conclusie getrokken dat die er slecht uitziet: "En wij vinden dat de tank staat voor de Slag om de Schelde en de vrijheid die we daar aan te danken hebben. Het is dus een bijzonder belangrijk monument voor ons."

Wel belangrijk, geen prioriteit

Op de vraag hoe dat te rijmen is met het feit dat in 1994 voor het laatst keer onderhoud gepleegd werd aan de tank en dat die daardoor een weinig respectvolle uitstraling meer heeft, antwoordt de wethouder: "Ik denk dat het geen prioriteit heeft gehad."

Dat gebrek aan prioriteit resulteert in een monument met veel roestplekken en rupsbanden die eigenlijk niet meer opgeknapt kunnen worden. In de tank zelf ligt de bodem bezaaid met afval. Je zou je voor kunnen stellen dat een gemeente zich hiervoor schaamt, maar daar wil de wethouder niet aan: "Het is belangrijk dat we hier in ieder geval mee aan de slag gaan, want dat is hard nodig, maar wie zich zou moeten schamen laat ik maar in het midden."

De binnenkant van de tank wordt als afvalbak gebruikt (foto: omroep zeeland)

De gemeente Veere, het Polderhuis en het Bevrijdingsmuseum zijn nu in overleg over de manier waarop de tank hersteld moet worden en waar het geld vandaan moet komen. Het Bevrijdingsmuseum heeft ervaring met het opknappen van Shermantanks. Wethouder Wisse zegt dat er bij het plan van aanpak ook rekening wordt gehouden met het reserveren van geld voor toekomstig onderhoud.

