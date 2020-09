Walter en René zijn vertrokken om geld op te halen voor Michiel

De eerste kilometers heeft het duo vanochtend al afgelegd. Rond 7.00 vertrokken de fietsers vanuit hun woonplaats Kamperland naar Vlissingen, de officiële startplek van de eerste etappe. De Sint Jacobskerk in Vlissingen maakt onderdeel uit van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Door middel van een bord naast de kerk wordt het duo eraan herinnerd wat voor afstand er afgelegd moet worden: 2.486 kilometer.

Zeventig kilometer om te beginnen

Walter en René waren al van plan om te fietsen naar Santiago, maar toen Michiel na een epileptische aanval van de trap viel en nu met een dwarslaesie aan de rolstoel gekluisterd zit, besloten de twee zwagers geld voor hem op te halen. Vandaag, de rit van Kamperland naar Vlissingen meegerekend, staat er een tocht van zeventig kilometer op het programma, maar daar draait Walter zijn hand niet voor om. "Dan komen we een klein beetje erin hè", zei hij vanochtend in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Via de website fietsenvoorchiel.nl is de tocht van de heren te volgen en kan er geld gedoneerd worden voor Michiel. "Hij zit in een rolstoel en is iedere keer afhankelijk van een bus waar zijn rolstoel in kan en dat kost behoorlijk wat. We hebben toen gezegd: 'wij rijden voor een bus voor hem, zodat hij met zijn gezin ergens naartoe kan'."

Geen zin in sneeuw

De tocht is wel wat later dan gepland. Eerst wilden Walter en René op 17 april vertrekken, maar toen gooide corona roet in het eten. Met een halfjaar vertraging wilden de zwagers per se nu vertrekken. "We moeten nu wel vertrekken, want we moeten ook door de Pyreneeën. In november heb je kans dat er sneeuw ligt."

Eerder volgden we Walter in aanloop naar de tocht naar Santiago de Compostela.