Heerenveen maakt komst Van Hecke wereldkundig

Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel. Jan Paul van Hecke is dit seizoen speler van SC Heerenveen. De eredivisieclub huurt de verdediger uit Arnemuiden voor een jaar van Brighton & Hove Albion, de club waar Van Hecke pas een driejarig contract tekende.

Van Hecke gaat bij Heerenveen spelen met rugnummer 3. Technisch manager Gerry Hamstra is blij met het aantrekken van Van Hecke. "Het is heel mooi dat Jan Paul voor ons heeft gekozen. Dat een Premier League-club hem als speler uit de eerste divisie overneemt, zegt alles over het talent, de kwaliteit en de potentie die Jan Paul bezit. Met hem erbij zitten we achterin nu ruimer in onze keuzes. Jan Paul maakt een stormachtige ontwikkeling door, die hij bij ons mag doorzetten."

"Ik ben blij dat ik voor Heerenveen mag spelen. Het is een mooie club die goed bij me past", zegt Van Hecke. "Zeeland en Friesland lijken me een beetje dezelfde provincies. Het lijkt me een goede combinatie."

Komend weekend speelt Van Hecke met zijn nieuwe club een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Van Hecke kan in dat duel zijn debuut maken.