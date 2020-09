'Zeeland is hartstikke groen, dus toeristen zijn welkom'

Volgens directeur van de VVV, Erik van den Dobbelsteen, kan dat een negatief effect hebben op het toerisme in Zeeland. Sinds donderdag zijn er namelijk al wel wat annuleringen, maar vooral ook veel telefoontjes van met name Duitse toeristen met de vraag of het wel veilig is om in Zeeland op vakantie te gaan.

Toeristen zoeken verkoeling op het strand in Zoutelande (foto: Anne-Marie van Iersel)

Volgens Van den Dobbelsteen komt dit doordat Duitsers en Belgen Zuid-Holland verwarren met 'het zuiden van Holland'. Daardoor gaan de buitenlandse toeristen ervan uit dat ook Zeeland op rood staat en je hier niet coronaproof op vakantie kunt. "Ook is het verwarrend dat Goeree-Overflakkee niet bij Zeeland hoort, maar bij Zuid-Holland en dat dát eiland dus wel op rood staat", legt Van den Dobbelsteen uit.

Campagnes in Duitsland en België

Van den Dobbelsteen benadrukt dat het vooral gaat om vakantie-annuleringen van Duitse en Vlaamse toeristen. De Nederlandse toeristen weten wel dat Zeeland voor nu op groen staat en veilig genoeg is om naartoe op vakantie te gaan.

"Als dit zo doorgaat en onze buurlanden blijven denken dat je niet veilig naar Zeeland kunt komen, dan heeft dat grote negatieve effecten op onze Zeeuwse toeristische sector. Daarom hadden wij vanochtend overleg met de Veiligheidsregio Zeeland om hier een oplossing voor te bedenken", vertelt Van den Dobbelsteen.

Media

"Wat belangrijk is, is dat we zo snel mogelijk Duitse en Vlaamse media gaan benaderen, persberichten eruit sturen en campagnes opstarten om de toeristen toch weer naar Zeeland te krijgen. We moeten ze een topografieles geven en goed aanduiden waar Zeeland ligt en dat we niet bij Zuid-Holland en Noord-Holland horen."

Negatieve effecten van minder Duitse en Belgische toeristen

De veiligheidsregio en de VVV zijn gestart met de campagnes. Want: minder bezoekers, betekent minder inkomsten. "Minder inkomsten betekent niet alleen voor de ondernemers minder inkomsten, maar minder toeristen in Zeeland betekent ook minder inkomsten voor gemeenten als het gaat om toeristenbelastingen", legt Van den Dobbelsteen uit. "En die belastingen zorgen ervoor dat het voorzieningenniveau hoog kan zijn, waar ook de inwoners weer van profiteren."