Gevaert en Impens vinden FC Lisse een lastige tegenstander voor Hoek

Hoek speelde de afgelopen seizoenen regelmatig tegen FC Lisse, zoals hier in 2019. Links Rik Impens (foto: Orange Pictures)

FC Lisse staat op de ranglijst onder Hoek, maar dat zegt niks volgens Gevaert. "FC Lisse is altijd een lastige tegenstander. Ze zitten ook vaak tegen de top-vijf aan."

Het is nog onzeker of Hoek zaterdag kan beschikken over middenvelder Aaron Verwilligen. Hij heeft een liesblessure en werd tegen VVOG vroegtijdig naar de kant gehaald door Gevaert. "Het is nu nog niet duidelijk of hij kan spelen."

Recente ontmoetingen

datum competitie duel uitslag 18-01-2020 Derde Divisie FC Lisse - Hoek 1-1 24-08-2019 Derde Divisie Hoek - FC Lisse 1-0 09-02-2019 Derde Divisie Hoek - FC Lisse 2-0 08-09-2018 Derde Divisie FC Lisse - Hoek 3-2 11-10-2017 KNVB Beker FC Lisse - Hoek 2-2

(foto: Omroep Zeeland)

Rik Impens speelt zaterdag zijn honderdste officiële wedstrijd in het shirt van Hoek. De Belgische middenvelder is sinds het seizoen 2017/18 aan Hoek verbonden en groeide daarin uit tot een belangrijke speler.

Mooie statistiek

Impens is aanvoerder van de ploeg en scoorde tot nu in 99 wedstrijden 52 doelpunten. "Dat best een mooie statistiek", zegt Impens.

"Daarvoor scoorde ik nooit zoveel. In het seizoen voordat ik naar Hoek kwam, maakte ik zeven doelpunten. Maar ik moet zeggen dat ik me goed voel bij Hoek en het Nederlandse voetbal."

Rik Impens wordt op de huid gezeten door een speler van Winkel Sport (foto: Sjaak van der Salm)

Impens (25) verlengde zijn contract tijdens de coronabreak met twee seizoenen en nog een optie voor een derde seizoen.

Teleurstellend

Dit seizoen is voor Impens nog een beetje teleurstellend. "Dat past niet bij de ambities van Hoek. Eigenlijk hadden we zes punten moet hebben. FC Lisse is altijd een moeilijke tegenstander, maar ik vind dat nu een overwinning moet volgen."