Luisterlijn op zoek naar extra oren

Luisterlijn zoekt nieuwe vrijwilligers (foto: Pixabay)

Daarnaast wordt op 1 oktober de campagne 'de kunst van het luisteren' gestart. Volgens de Luisterlijn is zo'n campagne hard nodig. "We hebben steeds minder aandacht voor elkaar", zegt Leo Noordegraaf, directeur bij de Luisterlijn. "Luisteren is een onderschatte vaardigheid en wordt niet of nauwelijks geleerd op scholen of opleidingen."

Meer begrip

Noordegraaf vindt dat erg jammer, hij zegt dat je door beter te luisteren beter contact, meer begrip en van betekenis kan zijn voor een ander: "Niet voor niets nemen zoveel mensen contact op met de Luisterlijn." Landelijk is de Luisterlijn vorig jaar 439.421 keer gebeld.

Het doel van de campagne, die een maand duurt, is het belang van luisteren onder de aandacht te brengen en mensen stimuleren beter naar elkaar te luisteren. "We willen duidelijk maken dat luisteren met echte aandacht het verschil kan maken voor de ander. Juist voor mensen die zich eenzaam voelen", aldus Noordegraaf. En dat is volgens de Luisterlijn makkelijker gezegd dan gedaan. "Het vereist verschillende vaardigheden, zoals het maken van contact, stellen van goede vragen, doorvragen, stiltes laten vallen en niet direct met je eigen verhaal of suggesties komen."