Double Dutch is geschenk uit de hemel voor dressuuramazone Thamar Zweistra

Met de liefde tussen Zweistra en Double Dutch zit het wel goed: "Hij is mijn vriendje. Hij is fanatiek en heeft er altijd zin in. Hij is vrolijk en dat maakt het leuk om met hem te werken. Hij wil graag dingen voor je doen."

Dat blijkt, want Zweistra zet regelmatig goede scores neer met Double Dutch in de wereldbeker dressuur. Begin augustus haalde het duo nog twee derde plaatsen in Hongarije.

Double Dutch is geboren in 2008. Zowel van vaderskant (Johnson) als moederskant (Ushimanda) zijn er veel prestatie-genen verenigd in Double Dutch, die al (inter)nationale overwinningen heeft gehaald op Grand Prix niveau. (bron: www.stalhexagon.nl)

Door de goede prestaties maakt Zweistra met Double Dutch deel uit van het B-kader. Dat is de subtop van Nederland, net onder ervaren Olympische ruiters zoals Edward Gal en Hans Peter Minderhoud. "We doen hard ons best om daar ook te komen", vertelt Zweistra. "Hij heeft al een keer een score van 73 procent gehaald. Dat is wel een Olympisch kaderscore. Daar moet hij nog twee scores van halen om in het Olympisch kader te komen. Daar gaan we voor!"

Zweistra (37) werkt al zo'n twintig jaar bij Stal Hexagon in Schore, waar ze inmiddels mede-eigenaar is met Leunus van Lieren. Zweistra beseft dat ze met Double Dutch een goed paard in handen heeft. "Zo'n paard als Double Dutch heb je niet zomaar. Als je mee kan doen met de wereldtop is dat heel mooi. Wat dat betreft is hij echt een geschenk uit de hemel."

Komend weekend doet Zweistra met Double Dutch mee aan het Nederlands kampioenschap in Ermelo.

