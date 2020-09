Bernard Hinault vertelt in Trugkieke over Regenboogkoers in 's-Heerenhoek

In de uitzending vertelt wielerliefhebber Arnold Parre uitgebreid over de criteriums, de zogenoemde rondjes rond de kerk.

Parre vindt het de meest romantische vorm van de wielersport. Wat dat betreft kon hij z'n hart ophalen in Zeeland in de jaren zeventig en tachtig. In Zeeuws-Vlaanderen werden jaarlijks koersen georganiseerd en in de katholieke dorpen op Zuid-Beveland was men al even wielerminded.

Bernard Hinault liet zich zelden in Nederland zien voor de criteriums, maar uitgerekend wel tijdens de Regenboogkoers van 1984 in 's-Heerenhoek, het dorp van Jan Raas. Sterker nog: huize Raas deed dienst als kleedkamer, want Hinault maakte zich daar klaar voor de wedstrijd. Iets wat in die tijd overigens zeer gebruikelijk was: omkleden bij particulieren.

Hinault reed wel veertig criteriums per jaar en kan zich van de meesten niets meer herinneren. Over de Regenboogkoers weet hij nog wel wat te vertellen. Vanavond in Trugkieke.