Kees Brusse in meest Zeeuwse filmklassieker van deze week: 'De dijk is dicht'

Kees Brusse in de dijk is dicht (foto: onbekend)

De jonge Kees Brusse speelt de hoofdrol in deze film van regisseur Anton Koolhaas uit 1950, die zich afspeelt op het onderwater gelopen land van Walcheren. In de film belandt weduwnaar Bert Verbloeme, die zijn vrouw heeft verloren tijdens de oorlog, in een diep, uitzichtloos dal. Maar zoals een echte Zeeuw betaamt, komt hij langzaam uit zijn depressie, ontworstelt hij zich uit de ellende en komt weer boven.

Het aardige van de film is dat naast grote namen van Nederlandse acteurs, zoals Kitty Knappert en Cor Hermus, ook tientallen Zeeuwse figuranten een rol spelen.

Regisseur Anton Koolhaas was in dienst van het Polygoonjournaal toen hij de opdracht kreeg tot het maken van De dijk is dicht. Het Polygoonjournaal had een flinke deuk opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog door de weinig kritische journaals. Om het imago van het bedrijf wat op te poetsen werd besloten om een hoopvolle film te maken.

De wederopbouw moest centraal staan in het zwaar geteisterde Zeeland; ondanks alle ellende waren de Zeeuwen in staat om op te krabbelen. Om iets van het leven te maken.

De film De dijk is dicht in het kader van Film by the Sea. De films werden ingeleid door festivaldirecteur Jan Doense.

Ondanks het herkenbare verhaal en de prachtige beelden van het ondergelopen Zeeland was de film geen groot succes. Toch wordt de film beschouwd als de eerste belangrijke Nederlandse speelfilm gemaakt na de Tweede Wereldoorlog.

Regisseur Anton Koolhaas heeft met deze film zijn naam gevestigd, hij werd directeur van de Filmacademie in Amsterdam en is later meerdere malen in de prijzen gevallen door de scenario's die hij schreef voor regisseur Bert Haanstra.