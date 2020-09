Luctor Heinkenszand moeilijk te kloppen op eigen veld en wat moet je nog meer weten over de competitiestart

Derde Divisie A

Hoek gaat in de thuiswedstrijd tegen FC Lisse op jacht naar de zege. Rik Impens speelt zijn honderdste wedstrijd (inclusief bekerduels) voor de Zeeuws-Vlamingen. De Belg was daarin al goed voor 52 doelpunten. Geen slecht moyenne voor een middenvelder, toch?

GOES staat laatste in de stand, maar hoopt daar via een goed resultaat tegen VVOG verandering in te brengen. Vorig seizoen was GOES op eigen veld met 3-0 te sterk voor de ploeg uit Harderwijk.

(foto: Omroep Zeeland)

1e klasse B

Kloetinge is kandidaat voor het kampioenschap en start tegen SHO uit Oud-Beijerland. De laatste drie onderlinge ontmoetingen leverden telkens een zege op voor de Bevelandse ploeg (3-1, 1-2 en 1-0).

Terneuzense Boys start met een uitwedstrijd tegen BVCB in Bergschenhoek. Vorig seizoen won de ploeg van trainer Hubert van den Hemel slechts een competitiewedstrijd op vreemde bodem: tegen WNC (0-2 op 1 februari 2020).

(foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E

Nieuwenhoorn, dat bij het stilleggen van de competitie bovenaan stond, promoveerde naar de 1e klasse B en doet dus niet meer mee in de 2e klasse E.

Yerseke, dat destijds tweede stond, begint tegen NSVV uit Numansdorp. In het seizoen 2018/19 stonden beide ploegen voor het laatst tegenover elkaar. Yerseke kwam in de twee duels destijds niet tot winst (3-2 en 1-1).

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A

Luctor Heinkenszand begint aan de nieuwe competitie met het thuisduel tegen Zaamslag. De Bevelandse ploeg stond vorig seizoen bij het afbreken van de competitie bovenaan.

Onder leiding van trainer Giovanni Siereveld, bezig aan zijn tweede seizoen, verloor Luctor Heinkenszand op eigen veld nog niet in de competitie. De ploeg is negen duels op rij op eigen veld ongeslagen.

Giovanni Siereveld spreekt de spelers van Luctor Heinkenszand toe (foto: Gilles Verschuure)

Siereveld wil met Luctor Heinkenszand dit jaar wel promoveren

Promovendus Zeelandia Middelburg speelt op eigen veld tegen Veere.

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse B

WHS uit Sint-Annaland start tegen Halsteren, dat afgelopen seizoen bovenaan stond toen de competitie stilgelegd werd.

Vorig seizoen werd het 1-4 voor de Brabanders. Wie weet gaat het nu beter voor WHS met de teruggekeerde spits Arvin de Witte, die voor de doelpunten moet zorgen bij de derdeklasser.

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse A

VC Vlissingen lijkt de grote kanshebber op het kampioenschap met enkele spelers die 'overgekomen' zijn van de gestopte zondagtak van de Walcherse club.

Hoedekenskerke/Kwadendamme is de eerste tegenstander. De laatste keer dat beide ploegen tegen elkaar speelden was in de poulefase van de districtsbeker in 2018. Toen werd het 0-0.

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse B

SPS uit Poortvliet stond maar liefst zeven punten voor in maart. Door corona zat een kampioenschap er niet in voor de ploeg van trainer Peter van Poortvliet. SPS begint met een uitwedstrijd tegen Vrederust.

Vorig seizoen verloor SPS slechts een competitiewedstrijd. Dat was op 16 november in het uitduel tegen Hoedekenskerke/Kwadendamme: 2-1.

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A zondag

Terneuzen was vorig seizoen op de derde plaats de beste Zeeuwse club in deze klasse. In de districtsbeker plaatste de ploeg van trainer David Destorme zich met twee zeges eenvoudig voor de volgende ronde.

De eerste tegenstander is Victoria'03. Vorig seizoen was Terneuzen op eigen veld met 5-1 te sterk.

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse A zondag

Dit is een speciale competitie, die uit maar liefst zestien Zeeuws-Vlaamse ploegen bestaat. Iedere week dus wel een derby.

Deze week Sluis tegen Oostburg. Het laatste duel tussen beide ploegen in Sluis leverde een 4-3 zege op voor de thuisploeg.

Aardenburg, dat zich uit de districtsbeker terugtrok na twee grote nederlagen (14-0 en 7-1), begint thuis tegen Corn Boys. De ploeg uit Sas van Gent begon ook al niet zo goed aan het seizoen met twee grote bekernederlagen (0-6 en 0-7). Wie van de twee herpakt zich zondag?

(foto: Omroep Zeeland)

