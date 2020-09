Vermiste poes Lucy zat wekenlang klem onder brug

Reddingspoging kat onder brug met behulp van surfplank (foto: Dierenwelzijn Walcheren)

Het begon met de melding dat er ergens een kat gehoord was, bij de Vlissingsebinnenbrug naast de rechtbank, maar dat het dier zelf in geen velden of wegen te bekennen was. De vrijwilligers van Dierenwelzijn Walcheren hoorden inderdaad het klagelijke gemiauw van een kat, maar ook zij zagen het dier nergens. Ze besloten daarom de brandweer erbij te halen.

Met kano's het water in

De brandweervrijwilligers vonden het dier, maar konden verder niets doen. De kat zat onder een pijler van de brug op een richeltje en viel steeds in het water, maar tussen die pijlers was te weinig ruimte om erheen te gaan en het dier daar weg te halen. Enkele buurtbewoners zijn met kano's het water ingegaan om een poging te doen de kat te redden, maar hoewel ze de kat zagen zitten, konden ze het dier niet pakken.

"Na meerdere pogingen hebben we in overleg met politie en de brandweer de vangactie moeten staken", schrijft Dierenwelzijn Walcheren in een bericht over de reddingsactie op Facebook. "Na wat voer bij de kat neergelegd te hebben, zijn we huiswaarts gegaan om na te denken hoe we dit moesten gaan oplossen."

De volgende ochtend gingen de vrijwilligers erheen met twee dierenambulances en een plan, dat vooral bestond uit met een surfplank het water ingaan. In eerste instantie hoorden ze het dier niet meer en vreesden ze dus voor het ergste. Ze besloten toch het koude, groene water in te gaan. De kat bleek er nog wel te zitten. Ze was vermagerd, onderkoeld en versuft en miauwde niet meer.

Al drie weken vermist

Het kostte enkele pogingen, maar uiteindelijk lukte het om de verkleumde poes uit haar benarde positie te bevrijden. Na het uitlezen van de chip bleek het poes Lucy te zijn die al drie weken vermist was. Ze was blijkbaar nog geen honderd meter verderop in het water gevallen en onder de brug uit het water geklommen, maar op die plek kon Lucy geen kant meer op, behalve het water in.

Vermiste poes Lucy zat wekenlang klem onder een brug in Middelburg (foto: Dierenwelzijn Walcheren)

Dierenwelzijn Walcheren laat weten 'apetrots' te zijn op de vrijwilligers die van geen opgeven wisten en kosten noch moeite gespaard hebben om Lucy weer bij haar eigenaar te krijgen. "Wederom een prachtig mooie reddingsactie met een goede afloop!", aldus Dierenwelzijn Walcheren.