Varkensboer in Waarde woedend: 150 varkens moeten worden afgemaakt

Van Nieuwenhuijze begon twee jaar geleden met het houden van bosvarkens. Die varkens houden erg van wortelonkruiden en daar hadden de akkers van biologische akkerbouwer Van Nieuwenhuijze veel last van. Hij startte met maar twintig dieren en heeft er nu bijna 300. Ze liepen los over de akkers en het terrein van de boerderij. Ze konden als zodoende als scharrelvarkens worden beschouwd. Van Nieuwenhuijze wilde ze gaan verkopen voor het vlees.

Dierenwelzijn niet in orde

Maar de NVWA kwam een paar keer bij hem op controle en volgens woordvoerder Tjitte Mastenbroek zijn toen verschillende overtredingen vastgesteld: "De huisvesting van de dieren is niet in orde, de dieren hebben geen beschikking over schoon en voldoende drinkwater en het voer voor de dieren is van onvoldoende kwaliteit."

En dat heeft volgens Mastenbroek gevolgen. "Omdat de huisvesting niet in orde is, lopen de dieren rond tussen vuil en materialen die chemische stoffen bevatten en een bedreiging zijn voor de welzijn en de gezondheid van de dieren. Die vormen daardoor een gevaar voor de voedselveiligheid, als deze dieren voor menselijke consumptie geslacht zouden worden."

De varkens van Van Nieuwenhuijze hebben veel vrijheid (foto: Omroep Zeeland)

Van Nieuwenhuijze zegt dat er misschien wel wat dingetjes te verbeteren zijn maar herkent zich niet in het beeld dat de NVWA schetst: "Ik heb een plas gegraven waar de dieren uit kunnen drinken en in kunnen baden. Volgens de NVWA mag dat niet omdat mest en urine dat water kunnen verontreinigen. Daar ben ik het niet mee eens."

Omdat de varkens soms weleens op het erf komen en mogelijk op plekken komen waar gevaarlijke stoffen liggen, heeft de NVWA besloten om een aantal dieren te testen. Hierbij zijn hoge gehaltes aan dioxines, pcb's, en zware metalen zoals lood en cadmium vastgesteld. "De varkens van dit bedrijf mogen daarom niet geslacht worden voor menselijke consumptie", geeft woordvoerder Mastenbroek aan.

'Niet van mijn terrein'

"Dat kan niet van mijn terrein komen", zegt Van Nieuwenhuijze,"Die stoffen zijn er niet." De boer zegt verder dat hij niet de kans heeft gekregen om een tegenonderzoek te laten doen, omdat de karkassen van de testdieren al zijn vernietigd. Tjitte Mastenbroek moet het antwoord schuldig blijven op de vraag of iemand recht heeft op een dergelijk tegenonderzoek.

Er is in principe nog een uitweg volgens Van Nieuwenhuijze: "Ik kan alle varkens laten testen op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Maar dat kost 450 euro per dier, en als je weet dat een varken voor de verkoop 150 euro oplevert, dan is dat niet te doen."

Biggetjes lopen op het terrein van Van Nieuwenhuijze (foto: Omroep Zeeland)

Wat het meeste steekt is dat nu zonder meer in ieder geval 150 varkens zomaar afgemaakt moeten worden omdat er een paar getest zijn. "Ik wil hierbij iedereen waarschuwen", zegt Van Nieuwenhuijze,"Volgens mij loopt ieder scharreldier het gevaar giftige stoffen in zich te hebben. We weten dat niet omdat er niet getest wordt. Dus vind ik dat alle scharreldieren vanaf nu getest moeten worden. Op deze manier wordt circulair boeren onmogelijk gemaakt."

'Afgevoerd ter destructie'

De NVWA is na de laatste inspectie op 17 september onverbiddelijk: "We hebben opnieuw ernstige dierenwelzijnsproblemen vastgesteld. Blijkbaar kan de huisvesting en verzorging van de dieren op het bedrijf niet in orde gemaakt worden. Daarom heeft de NVWA de houder opgedragen in ieder geval 150 varkens af te voeren van het bedrijf. Omdat er een afvoerverbod geldt en de dieren niet voor menselijke consumptie geslacht mogen worden, zullen de dieren afgevoerd worden ter destructie", staat in een brief van de NVWA aan Van Nieuwenhuijze.

Van Nieuwenhuijze heeft tot aanstaande dinsdag de tijd om dat zelf te doen, daarna zal de NVWA stappen ondernemen om de dieren af te maken en de rekening naar de boer sturen. Die weet nog niet of hij mee gaat werken:"Ik moet daar nog over nadenken. Wie aan mijn varkens komt, komt aan mij. Ik ben daar zeer emotioneel over. Ik wil in ieder geval dat hier aandacht voor komt."