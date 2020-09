Snelste rondetijd niet genoeg voor zege Lindy van Anrooij

Lindy van Anrooij in haar tenue van Starcasino Cycling Team (foto: Tfoto.be)

Op de tweede plaats eindigde Loes Sels. Ellen Van Loy werd derde. De wedstrijd geldt als provinciaal kampioenschap van Antwerpen.

Van Anrooij had pech want door loting werd bepaald dat de renster van Starcasino Cycling Team vanaf de tiende startrij moest beginnen. Door het smalle parcours was het moeilijk om andere rensters in te halen. Wel zette Van Anrooij de snelste rondetijd neer.

Vorig jaar werd ze al derde in Vorselaar. De volgende veldrit voor Van Anrooij, die dit seizoen voor Starcasino Cycling Team rijdt, is over een week in Lokeren.