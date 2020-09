Ochtendje oesters plukken kan Souburger (76) duur komen te staan

Oester (foto: Lennaert de Looze)

In het gebied waar de man oesters aan het plukken was, is North Sea Ports (NSP) de rechthebbende. De man claimde toestemming te hebben gekregen van het havenbedrijf, maar had hier geen bewijs voor op zak. De politie onderzoekt nu of de man die toestemming inderdaad heeft gekregen. Mocht hij niet het groene licht hebben gekregen van NSP, krijgt de man hier alsnog een boete voor.

Honderd oesterschelpen

Daarnaast had de man sowieso al meer oesters geplukt dan toegestaan. Particulieren mogen voor eigen gebruik maximaal tien kilo aan schelpdieren rapen op plekken waar dat is toegestaan. Dat komt neer op ongeveer honderd oesterschelpen. De boete die de man kan krijgen voor het zonder toestemming rapen in het gebied van NSP én voor de hoeveelheid kan oplopen tot honderden euro's.