Kwakkelend Hoek verliest op eigen veld van FC Lisse

In de eerste twee wedstrijden van het seizoen lukte het Hoek nog niet om te winnen. Twee keer was er een gelijkspel dus ging de ploeg van trainer Lieven Gevaert vandaag op zoek naar de eerste driepunter. Met Jonathan Constansia voor het eerst in de basis dit seizoen, hij verving de geblesseerde Aaron Verwilligen, kwam Hoek na 37 minuten spelen op achterstand. Hoek-doelman De Vroe moest een schot lossen en de bal ging via Constansia over de lijn. Vlak voor de rust ging het opnieuw mis voor Hoek. Na een goede aanval schoof Jeffrey Klijbroek de 0-2 binnen.

Goal in jubileumwedstrijd

In de tweede helft kwam Hoek beter in het spel. Juist Rik Impens, die vandaag zijn honderdste wedstrijd voor de Zeeuws-Vlaamse formatie speelde, maakte de aansluitingstreffer. Daarna kwamen er grote kansen voor Hoek. Schalkwijk kopte net naast en miste een kans voor open doel. De ingevallen De Jager was met een kopbal dichtbij de gelijkmaker, maar Hoek kon geen goal meer maken.

Hoek wacht nog altijd op de eerste zege in de Derde Divisie dit seizoen (foto: Orange Pictures)

Door het verlies heeft Hoek nu twee punten uit drie duels verzameld. Dat is goed voor de veertiende plaats in de Derde Divisie.

(foto: Omroep Zeeland)

Scoreverloop

0-1 Jonathan Constansia (37/ed)

0-2 Jeffrey Klijbroek (44)

1-2 Rik Impens (53)

Opstelling Hoek

Griffin de Vroe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Niels de Pauw, Roycel James (Karim Bannani/64), Reguillo Vandepitte (Ruben de Jager/64), Jonathan Constansia, Rik Impens, Erwin Franse (Mike Segers/81), Steve Schalkwijk, Giovanni Delannoy