GOES nog steeds puntloos in Derde Divisie na derde nederlaag op rij

Kevin Hollander zag zijn ploeg voor de derde keer op rij verliezen (foto: Orange Pictures)

De eerste helft was het vooral VVOG dat de kansen kreeg. Binnen twintig minuten had VVOG al twee kansen om op voorsprong te komen. Francis Kabwe Manengela ging daarna op avontuur maar doelman Eppink van VVOG tikte de bal van de GOES-aanvaller over het doel.

Daarna was het initiatief weer voor de thuisploeg die door een overtreding van Jelle Klap een vrije trap kreeg, maar die leverde slechts een hoekschop op. De corner werd daarna over gekopt door een speler van VVOG. Na ruim een half uur spelen pareerde doelman Brian Meulmeester een schot van Kevin Schmidt. Ook de rebound ging er niet in voor de Gelderlanders.

Toch wist VVOG kort voor rust op voorsprong te komen. Randy Onuoha haalde uit, Meulmeester kon de bal niet goed verwerken waardoor Yannick Bouw de thuisploeg op een 1-0 voorsprong kon zetten. Met deze 1-0 stand kwam er een einde aan de eerste helft.

Gemiste penalty

Terwijl VVOG op jacht ging naar de 2-0 was het GOES dat de kans op de gelijkmaker kreeg, Francis Kabwe Manengela miste deze buitenkans. Keeper Eppink redde net als vorige week, toen VVOG tegen Hoek speelde, een Zeeuwse strafschop. Beide teams kregen nog wel kansen, maar de bal wilde er niet meer in.

125 jaar

Opnieuw valt er sportief niks te juichen voor GOES, dat afgelopen dinsdag 125 jaar bestond. Het lijdt de derde opeenvolgende nederlaag in de Derde Divisie en staat daardoor puntloos laatste in de stand.

(foto: Omroep Zeeland)

Scoreverloop

1-0 Yannick Bouw (42)

Bijzonderheden

Francis Kabwe Menengela mist strafschop voor GOES (75)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jesse Bank, Stefan de Bert, Ralph de Kok (Amido Tanko/70), Sven Mbikulu, Ruben Hollemans, Francis Kabwe Manengela, Rico van Nielen (Remon de Vlieger/46), Huib van Hecke (Souffiane El-Ouazzani/58), Thomas de Rijke