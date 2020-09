Terneuzense Boys in blessuretijd onderuit tegen BVCB

Terneuzense Boys op eigen helft in actie (foto: Harry Brouns)

Beide teams begonnen wat afwachtend, maar na dertien minuten stond het ineens 1-1 in Bergschenhoek. Een afstandsschot van Terneuzense Boys-middenvelder Justin van Rossem werd van richting veranderd en verdween in het net van de thuisclub, maar Joshua Vermeer maakte een minuut later voor BVCB maakte een minuut later, ook via een afstandsschot, de gelijkmaker. Voor rust waren er, op twee reddingen van doelman Nando Pijnenburg na, weinig hoogtepunten in het duel.

BVCB had na rust vaker de bal dan de club van trainer Hubert van den Hemel, maar tot kansen leidde het niet. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in minuut 94 vond Michael de Rooy het net voor BVCB. Dit leidde tot frustraties bij Terneuzense Boys: Ibrahim Eryürük werd in de slotminuut vanwege commentaar op de scheidsrechter met een rode kaart van het veld gestuurd.

Scoreverloop

0-1 Justin van Rossem (12)

1-1 Joshua Vermeer (13)

2-1 Michael de Rooy (90+4)

Opstelling Terneuzense Boys

Nando Pijnenburg, Stan Roose, Niek Hamelink (Thiemo Moes/56), Ewoud van Troost, Wouter Faasse, Sander Oonk, Ibrahim Eryürük, Bart Gort, Justin van Rossem (Jesper Cornelissen/70), Rick Gort, Dangelo Martien (Sander van der Hooft/81)