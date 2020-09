Nancy van de Ven ook in Oss de snelste dame bij ONK Motocross

Nancy van de Ven (rechts) in gevecht met Lynn Valk eerder dit jaar (foto: Orange Pictures)

Op haar Yamaha-motor startte Van de Ven sterk in beide manches van de tweede wedstrijd voor het ONK. In de eerste manche leidde ze al na de eerste ronde en kwam ze na ruim twintig minuten met meer dan vier seconden voorsprong op Valk over de finish.

In de tweede manche kwam diezelfde Valk nog dichtbij, maar Van de Ven, die in voorbereiding is op het wereldkampioenschap voor vrouwen (WMX), wist haar concurrenten achter zich te houden. Valk werd tweede voor Britt Jans-Beken en Shana van der Vlist. Omdat de Vlissingse ook bij de eerste wedstrijd van het ONK beide manches won, heeft ze met 200 punten een ruime voorsprong op Valk (176 punten) en Van der Vlist (165 punten).

Op 11 oktober is in het Drentse Westerbork de laatste race van het kampioenschap, maar eerst staan er voor Van de Ven in Italië drie wedstrijden voor het wereldkampioenschap op het programma.