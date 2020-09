Zeeuwse films in de spotlight op Film by the Sea

Het idee voor de film 'Hazegrauw' ontstond tijdens een gesprek tussen de filmmaker en zijn (toen nog aanstaande) hoofdrolspeler, de 83-jarige Frits Lambrechts. "We hadden het erover 'wat nou als we het eeuwige leven zouden krijgen. Wat zou je dan doen?' Toen ben ik aan het scenario gaan werken," vertelt Remco Texer.

Voor euthanasie ook voorwaarden

In de film krijgt de hoofdpersoon een hartaanval en stelt zich dan dezelfde vragen. "Een belangrijke vraag is dan ook wat dan de voorwaarden zouden zijn voor het eeuwige leven", legt Remco uit. "Voor euthanasie gelden allerlei voorwaarden. Dat is goed. Maar wat als we eeuwig kunnen leven, wat zijn dan de voorwaarden?"

"De discussie moet op gang gebracht worden"

De filmmaker wil met zijn film een discussie over dit onderwerp starten. Zeker omdat we allemaal al steeds ouder kunnen worden. Natuurlijk heeft hijzelf ook over deze vragen nagedacht. "Er zijn allemaal voors en tegens. Voor mij is belangrijk dat mijn geliefden het ook willen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor mij om te bedenken of ik het wel wil."

Frits Lambrechts in Hazegrauw (foto: Omroep Zeeland)

Een andere film waar de eeuwigheid centraal staat, is 'Voor de tijd voorbij is' van de Zeeuwse Jade van der Moere. In haar gedeeltelijk geanimeerde film laat zij haar liefste jeugdherinneringen zien. "Ik heb de film niet echt gemaakt met een boodschap, maar ik wilde meer een gevoel overbrengen van hoe fijn mijn kindertijd is geweest. Want hoewel je niet altijd jong blijft, kun je er wel goed naar terug blijven kijken."

Blijf altijd kind

De film is een combinatie van gewone filmbeelden en animaties, die heel erg lijken op kindertekeningen. "Ik heb in deze film heel intuïtief gewerkt. Eigenlijk kon alles." Jade hoopt dat de kijkers na het zien van haar film zelf terug zullen denken aan hun jeugd. En dat ze altijd een klein beetje kind zullen blijven. "Je kunt én volwassen én kind zijn," besluit ze.

