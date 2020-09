Van Hecke luistert Eredivisiedebuut op met overwinning: 'Belangrijkste zijn de drie punten'

"Het was een heel mooi debuut", zei Van Hecke. "We hebben goed verdedigd en als je wint is het altijd mooi." De verdediger maakte een goede indruk achterin. Hij speelde omdat een van de andere verdedigers, Ibrahim Dresevic, nog geblesseerd was. "Ik wist gisten op trainen dat ik er in stond. Daar was ik heel blij mee. Het ging goed vandaag en het is fijn om meteen vertrouwen te krijgen van de trainer."

Het was niet zo dat Van Hecke zich nog nieuw voelde. Hij liet meteen zijn kwaliteiten zien door bijvoorbeeld veel te coachen. "Ik vond dat we scherp moesten blijven. We stonden 0-3 voor en het werd 1-3. Tot de laatste minuut bleven we gaan als we dat niet doen dan kom je helemaal in de problemen."

Van Hecke deelt mee in de feestvreugde bij Heerenveen (foto: Orange Pictures)

Het duurde even voordat Van Hecke ook daadwerkelijk kon debuteren. Hij traint al twee weken mee, maar door papierwerk was zijn huurovergang van Brighton & Hove Albion pas gisteren afgerond. "Als voetballer wil je gewoon voetballen. Het duurde allemaal wel iets te lang. Maar vandaag maakt alles goed en het belangrijkste zijn de drie punten."