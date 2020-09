Hans Verhagen centraal in Cinema Verhagen

Hans Verhagen (foto: OZ)

Cinema Verhagen was een onderdeel van dit festival. Een avond gewijd aan het televisiewerk van Verhagen want naast dichter en schrijver is Hans Verhagen bekend geworden door zijn televisiewerk. Programma's als Gat van Nederland, Zorgvliedt en Hoepla werden legendarisch door de bijdragen van Verhagen. Hij was een bevlogen televisiemaker die deel uit maakte van een jonge groep waaronder Cherry Duyns en Emile Fallaux die spraakmakende televisie maakte. Interviewers en televisiemakers van nu zijn waarschijnlijk bewust of onbewust beïnvloed door zijn manier van televisie maken.

Hoepla

In het televisieprogramma Hoepla (1967) werd voor het eerst geheel anders geïnterviewd en gefilmd werd dan tot dan toe gebruikelijk was. Autoriteit werd niet als autoriteit behandeld en de tot dan toe bestaande televisiewetten werden omver gegooid. Oorspronkelijk zouden er vier afleveringen van Hoepla gemaakt worden, maar door de commotie die ontstaan was omdat er in Hoepla voor het eerst een blote dame (Phil Bloom) te zien was op televisie, besloot de VPRO het bij drie afleveringen te laten. Vanaf 1973 werkte Verhagen mee aan Het Gat van Nederland onder eindredactie van Hans Keller. (1937-2019)

In Cinema Verhagen interviewt oud-eindredacteur Hans Keller zijn oud-collega en vriend Hans Verhagen aan de hand van een aantal televisiefragmenten. Samen bespreken ze hun gezamenlijke tv periode bij de VPRO en hebben ze het over het vak van televisie maken. Hoe lastig het is om een goed interview af te nemen. ,,Je moet altijd stiltes laten vallen. Dan gaan mensen de mooiste dingen zeggen".... Of over de moeilijkheden om in een TBS-kliniek te draaien. ,,Nee hoor dat was niet moeilijk, ik liep gewoon achter een groep studenten aan die op werkbezoek in de Van Mesdagkliniek gingen. '.

Hans Verhagen in 2008 bij het ontvangst van de PC Hooftprijs (foto: ANP)

Ook komt Phil Bloom voorbij. Eerst in Hoepla, later op de avond nog een keer als de hoofdpersoon in een aflevering van Het gat van Nederland. In een ontroerend interview met Verhagen vertelt zij over haar kunstenaarschap en de gevolgen van de hersenbloeding die ze kreeg op 27-jarige leeftijd, maar die haar er niet onder kreeg.

