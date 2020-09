Toeschouwers drijvende bioscoop kijken toch vooral naar het uitzicht

Het is voor het eerst dat er tijdens dit filmfestival een film vertoond wordt op de Westerschelde. Dus voer de veerboot vrijdag- en gisteravond even niet heen en weer tussen Vlissingen en Breskens, maar heen en weer voor de Vlissingse boulevard, tot het windorgel en weer terug.

'Toch een festival-sfeer'

Jéan Rottier van Film by the Sea vindt het nu al een succes. "Het is een uniek concept, dat eigenlijk uit nood geboren is door alle coronamaatregelen. Maar om toch een festival-sfeer te creëren en happeningen te laten plaatsvinden gaan we nu een drijvende bioscoop beleven vanavond!"

Het filmavondje ging gepaard met nostalgische ferry-hapjes, zoals de befaamde veerboot-snert. De film die vertoond werd, When Forever Dies van Peet Gelderblom, wordt omschreven als een universeel verhaal van liefde en haat, gemonteerd uit honderden oude filmfragmenten uit de archieven van Filmmuseum Eye. Maar of veel toeschouwers die film nu hebben meegekregen is nog maar de vraag. Ze hadden meer oog voor het uitzicht.

'Dit zie je niet vaak'

"Dat zal een mooie film zijn, maar dit is ook een heel erg mooie film", zegt een van de toeschouwers staand op het dek, wijzend naar het uitzicht. "Dit zie je niet vaak hoor, op deze manier. Ik moest ook echt naar buiten!"

Voor wie aan boord van de veerboot door het uitzicht de film volledig had gemist, was er vanmorgen nog een herkansing: de film werd nogmaals vertoond in bioscoop CineCity. Dus de échte filmliefhebber kon When Forever Dies daar vanuit de bioscoopstoel alsnog met volle aandacht bekijken.