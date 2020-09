Erwin Adan de snelste in Halve van Renesse

Door de coronamaatregelen stonden er maar 350 hardlopers aan de start in Renesse, in plaats van de gebruikelijke 600 deelnemers. De lopers startten in blokken van vijftien deelnemers om de drie minuten.

Adan startte in de tweede groep, maar hij had al snel alle lopers van de eerste groep ingehaald. Bij het opgaan van het strand na vijf kilometer had hij Monica Sanderse, de snelste vrouw en de snelste uit de eerste groep, al voorbij gestreefd.

De enige deelnemer die nog enigszins bij Adan kon blijven was Peter Biewenga uit Middelburg, maar na negen kilometer bij de vuurtoren in Nieuw-Haamstede moest ook hij Adan laten gaan.

Erwin Adan kwam als eerste over de streep en daarna ging er ook niemand meer onder zijn tijd. Voor de atleet uit Koudekerke was het al de vierde keer dat hij zegevierde in de Halve van Renesse.

Uitslag Halve van Renesse

23,5 kilometer heren 1. Erwin Adan Koudekerke 1.34.50' 2. Peter Biewenga Middelburg 1.36.38' 3. Ralph Apeldoorn Heemskerk 1.41.44'

Bij de vrouwen stond er geen maat op Monica Sanderse uit Vlissingen, die een voorsprong van maar liefst twaalf minuten had op Irene van de Plank uit Dordrecht.

Uitslag Halve van Renesse

23,5 kilometer dames dames 1. Monica Sanderse Vlissingen 1.51.10' 2. Irene van de Plank Dordrecht 2.03.58' 3. Iris Poldervaart Burgh-Haamstede 2.05.03'