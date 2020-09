Uitslagen amateurvoetbal zondag 20 september

STEEN is de nieuwe seizoen in de 3e klasse van het zondagvoetbal prima begonnen. STEEN is de eerste koploper in de competitie door een 4-1 zege op VVR. In dit overzicht lees je de uitslagen en bijzonderheden in de 3e klasse A, 4e klasse A en de 1e klasse C in het vrouwenvoetbal.