Aan de hand van Özgan wint Patrijzen voor het eerst in zestien jaar openingsduel

Can Özgan in actie voor Patrijzen - archieffoto (foto: Ramona Izeboud)

Hoe is het om eindelijk, na de coronaperiode, weer competitie te spelen?

"Ik heb mij best wel geërgerd in de coronatijd. Ik kon mijn energie niet echt kwijt. Dus het was wel echt weer fijn om op het veld te staan. Helemaal om weer competitie te spelen. We hadden bij Patrijzen de afgelopen zestien jaar de openingswedstrijd niet gewonnen en dat we dat nu wel doen op deze manier is lekker."

Vijf goals gemaakt zaterdag in de wedstrijd tegen GOES. Ben je ooit beter begonnen aan een seizoen?

"Nee. Qua goals sowieso niet, want ik heb nog nooit vijf goals in een wedstrijd gemaakt. Het leefde ook echt wel in de groep dat we al zestien jaar de eerste wedstrijd niet hadden gewonnen. Daar werd wel over gesproken."

Nu hoor je vaak dat er na één speelronde foto's worden gemaakt van teletekst als er een ploeg bovenaan staat. Gaan de foto's van teletekst al rond in de groepsapp?

"Haha, ja, die kwamen wel voorbij. Maar daar moeten we natuurlijk niet te veel waarde aan hechten. We zijn pas één speelronde onderweg. Maar de eerste klap is een daalder waard en zo simpel is het."

Patrijzen is de eerste koploper van de 3e klasse A (foto: Omroep Zeeland)

Hoe goed is Patrijzen dit jaar?

"Dat vind ik lastig. De 3e klasse A is er wel sterker op geworden ten opzichte van vorig jaar. Zeelandia Middelburg is erbij gekomen, RCS heeft zich versterkt en Luctor Heinkenszand is altijd sterk. Maar ik denk dat wij gewoon linkerrijtje moeten spelen. Voor de rest hebben we niet echt een doelstelling afgesproken want dan houdt iedereen je daar aan. Maar wij kunnen gewoon mooi meedraaien in deze klasse."

Jij speelt nu voor het tweede seizoen weer bij Patrijzen, daarvoor heb je bij Kloetinge gespeeld. Ambieer jij nog een stap naar een hogere klasse of is het wel goed zo voor jou?

"Ik heb wel de ambitie om het nog een keer te proberen op een hoger niveau, maar dan moet het plaatje wel helemaal kloppen. Ik heb het hier nu uitstekend naar mijn zin. We gaan wel zien wat de toekomst brengt."