Staal en verkoolde resten, dat is alles wat er over is van Potter Keukens

De familie Potter is een begrip in Sint-Maartsendijk. Peter is een echte vakman, die met zijn 69 jaar nog werkweken heeft van zestig uur. Als het werk erop zit, gaat hij graag een rondje rijden met een van zijn auto's (waaronder een Ferrari), of op de motor. Een deel van de voertuigen is ook verwoest bij de brand.

'Hardwerkende Zeeuwen'

Volgens dorpsbewoners zijn de Potters 'echte hardwerkende Zeeuwen'. "De betrouwbaarheid en vakkundigheid staat bij hen hoog in het vaandel", zegt een kennis.

Peter en zijn vrouw Willy Potter werden pas gebeld toen de vlammen al uit het dak sloegen. Tot een uur of half drie 's nachts moesten ze lijdzaam toezien hoe hun bedrijf tot de grond toe afbrandde.

'Niets van over'

Enkele uren later staan ze bij daglicht vol ongeloof naar het puin te staren. "Er is niets van over", aldus Willy Potter. "De verzekering doet nog onderzoek, maar Peter heeft al gezegd dat hij het bedrijf weer opnieuw wil opbouwen."

Onder meer auto's en motoren gingen op in de vlammenzee (foto: Omroep Zeeland)

De brand start rond 22.00 uur. Van heel het eiland Tholen, maar ook uit Bergen op Zoom en Goes rukken extra brandweermensen uit. Het mag niet baten. "Toen ik aankwam was de brand een kwartier bezig. Toen stond het hele pand van voor tot achter in de brand", aldus Officier van Dienst Arco Kunst.

Roetdeeltjes tot ver in Sint-Maartensdijk

Er wordt hard gewerkt om omliggende panden te beschermen. Dat lukt, al liggen de roetdeeltjes tot ver in Sint-Maartensdijk in de tuinen. Leen Vroegop heeft een naastgelegen bedrijf. "Het zag er heel heftig uit, met veel vlammen." Hij vraagt de brandweer zijn gevel nat te maken. "De ramen en deuren waren echt te warm. Dat heeft geholpen. Er is geen zichtbare schade, maar binnen is de rook goed te ruiken en er is wat roetschade."

Van Potter Keukens is niets meer over (foto: Omroep Zeeland)

"Dit soort branden gaat heel snel", aldus Officier van Dienst Arco Kunst. "Er is een gat in het dak gebrand, daardoor is er extra zuurstof bijgekomen en dan kan zo'n brand zich heel snel ontwikkelen." In de resten van wat tot voor gisteren Potter Keukens was, ligt nu een berg verwrongen staal, zwartgeblakerd van het vuur. Her en der zijn nog spullen te herkennen, zoals een auto en een vaatwasser uit de showroom, met de vaat er nog in.

Oorzaak

Een specialist op het gebied van branden gaat nog onderzoek doen naar wat het vuur heeft veroorzaakt in Sint-Maartensdijk, maar Kunst is sceptisch: "Ik ben geen brandonderzoeker, ik zeg ook niet dat het niet kan, maar als ik zie hoe het pand erbij ligt, lijkt het me niet waarschijnlijk dat ze nog een oorzaak gaan vinden."

Lees ook: