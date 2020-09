De kerk van Philippine heeft weer een uurwerk dat tikt als een klokje

De Heilige Maria Hemelvaart Kerk staat in het centrum van Philippine. Het is dus handig als de kerkklok op tijd loopt. Maar al maanden stonden de wijzers stil. "Twee keer per etmaal gaf de klok de goede tijd aan," grapte de dorpsomroeper vandaag tijdens de openingshandeling.

Altijd op tijd

Met een druk op de knop werd het uurwerk kort voor 12 uur 's middags in werking gesteld. Daarna liet de klok voor het eerst in lange tijd weer van zich horen en sloeg precies twaalf keer. Het uurwerk wordt aangestuurd door de atoomklok in Frankfurt en loopt vanaf nu in principe dus altijd op tijd.

Hoewel de tijd tegenwoordig overal te zien is, vinden dorpsbewoners het prettig om de goede tijd op de kerkklok te zien. "Bij de kerk in een dorp hoort een uurwerk. En dat moet lopen, anders heb je er niets aan," merkt een inwoner op.

Dorpsomroeper van Philippine bij de ceremonie voor het nieuwe uurwerk (foto: Omroep Zeeland)

Joris van Waes, voorzitter van de parochiekerkcommissie, startte een paar weken geleden een flyer-actie en is blij met het resultaat: "Supertrots ben ik! Want de hele gemeenschap in Philippine heeft het geld bij elkaar gebracht. We zetten Philippine vandaag weer eens goed op de kaart." Er is zelfs nog wat geld over om de oude wijzerplaten op te knappen.

Het is geen toeval dat het nieuwe uurwerk vandaag in werking werd gesteld. Op 20 september 1944, precies 76 jaar geleden, blies de Duitse bezetter de kerk van Philippine op. De Duitsers waren op terugtocht en wilden eigenlijk alleen de toren opblazen om de geallieerden geen uitkijkpost te geven. Maar ze gebruikten te veel springstof en de hele kerk ging eraan.

Springstof in laars

Juliën van Hurck, nu 82 jaar oud, was toen een klein jongetje. Zijn vader had een kapperszaak. Een Duitse militair liet zich knippen en haalde een stuk springstof uit zijn laars. "Daar gaan we straks de kerk mee opblazen," zei hij, volgens de herinnering van Van Hurck. Het gezin moest in een kelder samen met andere dorpsbewoners de ontploffing afwachten. Maar de kleine Juliën wist te ontsnappen. "Ik heb de kerk met eigen ogen de lucht in zien vliegen. Het was een enorme knal."

Een dag later, op 21 september, bevrijdden de Polen Philippine. Vijf dagen later was heel Oost-Zeeuws-Vlaanderen bevrijd. In de kerk is nu ook een nieuwe plaquette met de namen van alle oorlogsslachtoffers te zien.

Het oude uurwerk is nog in de kerk te zien (foto: Omroep Zeeland)

Radioreportage over nieuw uurwerk Philippine door Marcel Decraene