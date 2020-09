Goedemorgen! Othene viert bevrijding niet, Wereld Alzheimer Dag en opnieuw veel zon

Het is Wereld Alzheimer Dag. En dat is Erik van Giesen uit Hulst niet vergeten. Hij heeft speciaal voor vandaag het nummer Vergeten opgenomen. Een ode aan zijn moeder die aan de ziekte lijdt. Vanaf vandaag is het nummer te horen.

Schade na brand bij Potter Keukens in Sint-Maartensdijk (foto: Omroep Zeeland)

In Sint-Maartensdijk is verslagen gereageerd op het afbranden van keukenwinkel Potter. Zaterdagavond brandde de winkel volledig af. De familie Potter is een begrip in het dorp. Inwoners vinden het dan ook erg triest dat de winkel in vlammen is opgegaan.

100 km per uur

Sinds een half jaar is overdag op alle snelwegen honderd kilometer per uur de maximumsnelheid. En dat wordt gewaardeerd door de weggebruikers. Uit reacties blijkt dat automobilisten in het begin erg moesten wennen aan de maatregel, maar het rijden is wel relaxter geworden. Hardrijders blijven wel een ergernis.

De Gdyniabrug bij Axel (foto: Gdynia museum Axel)

Dorpen in de gemeente Terneuzen stond de laatste dagen stil bij de bevrijding, afgelopen weekend 76 jaar geleden. Maar in buurtschap Othene heersen er toch wat gemengde gevoelens bij die bevrijding. Twaalf inwoners kwamen om bij de granaatbeschietingen van de Poolse bevrijders op de Duitse bezetters. En dat heeft zoveel littekens achtergelaten bij de bewoners van het buurtschap, dat zij de bevrijding niet vieren.

Meeuw hapt schuim in Breskens (foto: Ria Overbeeke)

Het weer

Het wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen van 21 graden aan zee tot 24 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat er weinig wind staat voelt het warmer aan. Morgen begint de dag opnieuw zonnig, maar is er in de avond kans op een bui. Geniet dus vandaag nog maar van het lekkere weer!