Opticien Vicky Honig: 'Er zaten dagen tussen dat ik de kassa niet open heb gehad, zo rustig was het'

Vicky Honig moest zelf twee keer in quarantaine (foto: Omroep Zeeland)

Je bent twee keer in quarantaine geweest. Hoe komt dat?

De eerste keer waren we met de familie op vakantie in Italië. Al zaten wij niet in het risicogebied, er was door de toename van het aantal besmettingen in Italië toen het advies om bij thuiskomst in quarantaine te gaan. De gezondheid van klanten en medewerkers staat voorop. Het was dus ook in ieders belang dat wij thuisbleven. In het begin was het wel lastig en een gepuzzel met het rooster, maar met dank aan de medewerkers is het gelukt. Eind augustus waren wij al het met gezin in Spanje op vakantie, toen de regering code oranje aangaf voor heel Spanje. Dat betekende opnieuw in quarantaine. Vanuit huis kon ik ook wel wat werken, maar het is toch gek als je overdag niet gewoon in de winkel kunt zijn.

Hoe was het in de winkel in het begin van de coronaperiode?

Wij zijn altijd open gebleven, maar werkten in het begin met een kleiner team. Er zaten dagen tussen dat ik de kassa niet open heb gehad, zo rustig was het. Maar klanten mogen niet voor een gesloten deur staan. Wij leveren een service die niet via internet gaat. Je zult maar net hebben dat je bril niet lekker zit, of dat je nieuwe lenzen nodig hebt. De mensen die kwamen waren dan ook super dankbaar. Sommige mensen durfden niet te komen en voor die mensen ben ik het thuis gaan bezorgen. Het positieve is dat we veel ander werk hebben kunnen doen, waar we normaal niet aan toe komen.

Hoe gingen jullie om met de maatregelen die de overheid instelde?

Wij zijn niet aangewezen als contactberoep, maar staan dichtbij mensen en zitten toch ook snel aan mensen bij het passen of afstellen van een bril. We namen de maatregelen die het RIVM adviseerde voor onze branche. We zijn begonnen met handschoenen, een mondkapje en een spatscherm voor ons gezicht. En je wast en desinfecteert je handen zo vaak dat je er schrale handen van krijgt.



Oogmetingen mochten we in het begin niet doen. Nu doen we dat met verschillende maatregelen (zoals een scherm en persoonlijke beschermingsmiddelen) weer wel. Dat gebeurt alleen nog op afspraak. Als we een bril afstellen of dichtbij mensen moeten komen dan dragen we nu nog steeds een spatscherm. Aan de tafels waar we zaken bespreken met klanten hangen ook schermen. Verder hanteren we ook een maximaal aantal mensen in de winkel, zodat we de afstand kunnen garanderen.

Je hebt de winkel begin dit jaar overgenomen van je ouders. Had je geen slechter moment kunnen treffen?

Dat zou je inderdaad denken en het is ook een moeilijke tijd, maar ik probeer positief te denken. Veel slechter dan dit kan het niet worden. De eerste maanden tijdens corona waren echt heel slecht, daarna werd het wel weer drukker. Zierikzee overstroomde bijna met toeristen, die ook onze winkel wisten te vinden. Maar het is niet extra, ik ben nog steeds die slechte maanden aan het inhalen.

De brillencollectie is weer aangevuld bij de brillenwinkel in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Hoe zat het met de levering van brillen?

Dat lag bij sommige merken tijdelijk even stil. Een aantal fabrieken heeft bijvoorbeeld stilgelegen en dat zorgde ook voor een latere levering van een aantal merken.

En de collectie voor volgend jaar?

Normaal kies ik die in oktober uit op de internationale brillenbeurs in Parijs. Dat zit er dit jaar niet in en dat is heel jammer. We bezoeken deze beurs al jaren, vanwege de merken die onderscheidend zijn. Ik vind het belangrijk om de brillen te voelen en in het echt te zien. Nu doe ik dat online, of bezoeken we zelf de leverancier.

Wat heb je geleerd van deze tijd?

Het verplicht je tot omdenken. Niets meer is vanzelfsprekend. Je leert mee te buigen met grote veranderingen. De autopilot gaat eraf en dan wordt het creatief denken. Gelukkig zijn mijn ouders ook nog heel actief en kunnen we samen met het hele team breed omdenken en aanpassingen doen om de toekomst positief te zien.