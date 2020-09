Nick van der Lijke: 'Het is wel een droom om mee te doen aan het WK'

Nick van der Lijke (foto: Orange Pictures)

Voor Van der Lijke is het de eerste keer dat hij mee mag doen aan het WK wielrennen bij de profs. Eerder dit seizoen deed hij al mee aan het EK wielrennen in het Franse Plouay. "Ik stond figuurlijk wel even te springen toen ik het telefoontje van de bondscoach kreeg. Het is natuurlijk wel een droom om een WK te rijden", vertelt Van der Lijke.

Voor de Zeeuw is het een belangrijk jaar, want het einde van het seizoen loopt zijn contract bij zijn Deense ploeg Riwal Securitas af. "Ik weet nog niet waar ik volgend jaar rijd. Het is dus wel een kans om me in de kijker te rijden komende zondag", vertelt Van der Lijke.

Behalve Van der Lijke doet ook Antwan Tolhoek uit Yerseke mee aan het WK. De Nederlandse ploeg bestaat verder uit kopman Tom Dumoulin, Sam Oomen, Pascal Eenkhoorn, Martijn Tusveld, Dylan van Baarle en Pieter Weening.