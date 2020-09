Walcheren krijgt een nieuwe kerkgemeente

Nieuwe kerkgemeente voor Walcheren (foto: Pieter de Bruijne)

Volgens voorzitter van de classicale commissie Sam Wisse is er behoefte aan een nieuwe kerkgemeente op Noord-Walcheren. "Voor diensten van dezelfde bondsgemeente konden kerkgangers alleen nog in Arnemuiden en Middelburg terecht. Het is daarom fijn dat ze nu ook naar de kerk in Serooskerke kunnen."

Anderhalf jaar

De eerste dienst is in april 2019 al gehouden in de Petruskerk. Toch heeft het nog anderhalf jaar geduurd voordat alles officieel geregeld was. "Dat heeft even tijd nodig", zegt Wisse. "Zo moet er voldoende draagvlak zijn en moet er een kerkenraad worden gevormd. Kerkelijk gezien is anderhalf jaar trouwens erg kort."

Draagvlak is er. Er zijn inmiddels 120 tot 130 mensen lid van de kerk. Niet alle kerkgangers zijn lid, dus waarschijnlijk ligt het aantal kerkgangers hoger. Volgens Wisse is er sinds de eerste dienst een gestage groei. Naast de kerkdiensten zijn er doordeweeks ook bijbelstudiekringen.