De rijken der aarde verzamelden zich afgelopen weekend bij Damen in Vlissingen

De werf was afgelopen weekend afgezet terrein voor iedereen, behalve de rijken der aarde. Op uitnodiging konden ze negen verschillende jachten bezoeken. Vier ervan lagen aan de kade, vijf ervan zijn nog in aanbouw of worden verbouwd en liggen in één van de dokken. "Twee schepen hebben we speciaal naar hier laten komen, een superjacht en een ondersteunend schip. Eigenaren kunnen nu ook moeilijker reizen met en naar hun jachten door corona. Daardoor lukte het ons ze naar hier te laten komen", vertelt directeur Roos Damen van Damen Yachting.

'La Datcha': 740.000 euro voor een week

Eén van de superjachten aan de kade is het tweede expeditieschip dat Damen Yachting heeft gebouwd, La Datcha. De eigenaar is de Russische bankier en miljardair Oleg Tinkov. Hij verhuurt onder dezelfde naam verschillende luxe vakantiehuizen en hotels over de hele wereld. Met de La Datcha breidt hij zijn collectie uit met een jacht waarmee je in afgelegen gebieden van de wereld, zoals Antartica of de Noordpool, kan heliskiën.

Een weekje op het schip, dat tot veertig dagen op zee kan blijven, kost 740.000 euro. Maar dan heb je wel plek voor twaalf mensen, twee helikopters tot je beschikking, een onderzeeër, twee sneeuwscooters, jetski's en verschillende kleinere boten.

Eén van de pronkstukken is dit expeditieschip 'La Datcha', wat buitenhuisje betekent (foto: Omroep Zeeland)

De rest van de schepen was al op de werf aanwezig, zoals de 83 meter lange Here Comes The Sun. "Dat is wel een beetje ons boegbeeld", laat Roos Damen weten. Het schip is bij de scheepsbouwer voor onderhoud en enkele vernieuwingen. In totaal bouwt Damen Yachting nu aan twintig projecten. "Dat is een combinatie van schepen in aanbouw en schepen die binnen komen voor onderhoud en vernieuwing."

Normaal krijg je niks mee van de bootshows over de hele wereld en de klanten die daarbij horen. Nu proef je er toch wat van mee en dat is eigenlijk wel heel leuk." werknemer Henk Hofstra

Henk Hofstra is één van de mensen van productie die werkt aan de La Datcha. "Het was een megaklus en we zijn nu druk bezig met de afwerking. We leveren hem begin oktober op." Normaal ziet Hofstra niet hoe het eraan toe gaat op een boatshow en de klanten die dan komen shoppen. "Nu proef je er toch wat van mee en dat is eigenlijk wel heel leuk", zegt hij.

Ook Robert Meulendijk van de afdeling Engineering Support beaamt dat. "Naar Monaco gaat onze afdeling niet en zo krijg je er toch wat van mee. Je ziet helikopters vliegen en alles is hier netjes aangekleed. Het is uniek."

Gewoon doorwerken

Terwijl verschillende klanten de werf bezoeken, gaat het werk gewoon door. "Dat is misschien wel het bijzondere aan onze eigen jachtshow. Je kunt als klant van begin tot eind zien hoe, en wie er aan je jacht werkt. Hoe we werken, en waar we dat doen. Ik hoop dat klanten dat ook zo ervaren", zegt Roos Damen.

In totaal bezochten zo'n dertig potentiële klanten de afgelopen drie dagen de werf in Vlissingen. "We zijn trots op wat er ligt en zijn blij omdat we hebben kunnen laten zien wat we in huis hebben", zegt Damen.

Virtuele tours

Het aantal klanten in Vlissingen had groter kunnen zijn, als verschillende landen niet aangemerkt waren met code oranje. "We hebben ook veel virtuele tours gegeven, zodat klanten die geïnteresseerd zijn, op afstand toch een indruk krijgen."

Mocht een klant, of verschillende klanten een bestelling plaatsen, dan zijn de meeste schepen gemiddeld binnen drie jaar geleverd. Damen Yachting is samen met de afdeling marinebouw, Damen Naval Shipbuilding, een succesvolle tak binnen het moederconcern Damen Shipyards.

Nog wel vijftig vacatures

Wereldwijd kondigde het moederbedrijf onlangs nog een grote reorganisatie aan. Toch zoeken ze hier in Vlissingen verschillende nieuwe collega's, omdat de ontslagen in Nederland niet één op één te herplaatsen zijn: "Dan zouden mensen moeten verhuizen en dat wil niet iedereen, In totaal zoeken we zeker vijftig nieuwe enthousiaste collega's. Eigenlijk door het hele bedrijf, van kantoor, engineering tot op de werf."

Wil je nog jachten spotten?

Wie langs de kade de jachten nog wil spotten, moet snel zijn. Een aantal vertrekt binnenkort al. Expeditieschip La Datcha blijft nog even liggen, evenals een ander superjacht. Die zijn over een paar weken klaar om naar de eigenaar te gaan.