Aangespoelde butskoppen naar Naturalis

De onderzoekers van de Universiteit Utrecht kunnen niet zeggen of de butskoppen door hetzelfde schip en op hetzelfde moment zijn aangevaren. "Wel weten we dat de laatste waarneming te midden van de drukke vaarroute in de Westerschelde was", zegt onderzoeker Lonneke IJsseldijk. "Het is dan ook aannemelijk dat de aanvaring daar heeft plaatsgevonden."

De pathologen hebben geen tekenen gevonden dat de dieren ziek waren. IJsseldijk: "De dieren waren daarnaast niet mager, maar mogelijk wel verzwakt doordat ze al een poosje niet gegeten hadden." Uit het dieetonderzoek blijkt dat de dieren geen lokale prooi hadden gegeten. "Er zijn enkele duizenden inktviskaakjes aangetroffen in de magen van beide dieren", zegt Mardik Leopold van Wageningen Marine Research, die het dieetonderzoek deed.

"Deze inktvissoorten komen alleen in de Atlantische Oceaan voor en de kaakjes kunnen enkele weken in de magen achterblijven. De butskoppen hadden niet meer gegeten sinds ze in de Noordzee zwommen." In de magen van beide butskoppen werden ook stukjes touw gevonden. "Bij de één een stuk visnet, bij de ander een bruin touw. Bij beide dieren heeft dat geen problemen veroorzaakt.

Butskoppen aangespoeld

De twee butskoppen spoelden op 7 en 8 september aan bij Terneuzen en Borssele. In eerste instantie werd gedacht dat het om een moeder en haar jong ging, die eerder werden gespot in de Oosterschelde, maar al snel bleek dat het twee volwassen vrouwtjes waren. Moeder en jong dwalen dus mogelijk nog ergens rond.

Butskoppen zijn walvisachtigen uit de familie van de spitssnuitdolfijnen en komen normaal gezien niet voor in de Oosterschelde, Westerschelde of de Noordzee. Dat ze werden gespot en dood aanspoelden, is erg zeldzaam. De laatste stranding in Nederland was in 1993.

De overlijdens passen in het plaatje van meerdere strandingen van spitssnuitdolfijnen (de butskop behoort ook tot deze groep) sinds augustus. In Nederland, maar ook in België, Engeland, Ierland en IJsland. Strandingsonderzoekers van de verschillende landen gaan samen op zoek naar de oorzaak van deze strandingen.