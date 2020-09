Trajectcontrole Zeelandbrug moet de weg (weer) veiliger maken

Om 10.10 uur kwamen de camera's aan beide kanten van de Zeelandbrug op de N256 in werking. De gemiddelde snelheid van de auto's wordt tussen de twee punten uitgerekend. Wanneer die boven de tachtig kilometer per uur ligt, kan de bestuurder een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau verwachten, met daarin een boetebedrag.

Vroeger ook controle

Op de Zeelandbrug was er eerder al trajectcontrole tussen 2004 en 2015. Omdat de apparatuur was verouderd werd de controle beëindigd. In 2017 werd de herinvoering al aangekondigd. De camera's werden kort daarop geplaatst, maar de uitvoering had nogal wat voeten in de aarde. Volgens persofficier Jan-Pieter Dees van het Openbaar Ministerie kwam dit omdat trajectcontrole op N-wegen relatief nieuw is, en er ook nog logistieke problemen opgelost moesten worden.

Trajectcontrolepunt bij Colijnsplaat (foto: omroep zeeland)

Dees zegt dat trajectcontroles aantoonbaar de veiligheid verbeteren. Hij denkt dat vooral in de avonduren en 's nachts de aanwezigheid van de camera's bestuurders zal aanzetten tot minder hard rijden: "Overdag houdt het verkeer zichzelf redelijk in toom omdat er geen mogelijkheid tot inhalen is, maar met minder verkeer zal het verleidelijker zijn om net wat harder te gaan rijden," aldus de persofficier.

Ook controle rondweg Sluis

De N253 bij Sluis krijgt vanaf half november trajectcontrole. Volgens het OM is de maatregel ook daar nodig om de veiligheid te verbeteren. "Er wordt daar gewoon nog stelselmatig teveel, te hard gereden", zegt Dees.

