'Een masterclass 'hoe vergooi je je seizoen' en toch is voetballer Istvan Bakx al over de teleurstelling heen

Istvan Bakx en zijn gezin (foto: Istvan Bakx)

Bakx was door het inhalen van de competitie in Zuid-Afrika namelijk zes weken gescheiden van zijn gezin. Terwijl hij vooral op de reservebank zat bij wedstrijden in Johannesburg, was zijn vrouw thuis met de kinderen in Kaapstad. Na de laatste wedstrijd is Bakx dan ook zo snel mogelijk weer naar huis gegaan. "Dan ben je zo opgelucht dat je weer bij elkaar bent na zes weken."

Eindelijk terug naar Nederland

Maar het echte 'thuis' volgt eind deze week. Na dertien maanden pakt het gezin de biezen en vliegt het viertal komende donderdag terug naar Nederland. Hij kijkt er enorm naar uit. "Ik heb sommige mensen een jaar niet gezien. Mijn ouders en schoonouders zijn hier geweest, maar voor de rest heb ik heel veel mensen niet gezien. Heerlijk om naar huis te gaan."

Zijn voetbalcarrière vervolgt hij in Hoek. Bekend terrein, de Vlissinger voetbalde er dertien jaar geleden ook. "De laatste jaren heb ik wat contact gehouden met Hoek. Ik werd natuurlijk een jaartje ouder, zoals we dat zeggen in voetbaltaal." Bakx weet dat de verwachtingen van de club hooggespannen zijn, maar: "Ik ben absoluut niet de verlosser. Ik heb zin om m'n best te doen en er met de jongens iets van te maken."

Istvan Bakx: We zijn tot het einde uitgeknepen en er is alleen maar zuur uitgekomen

Zuid-Afrika krijgt steeds meer vrijheden op coronagebied, maar Bakx zal er de komende dagen die hem nog resten in Kaapstad weinig van mee krijgen. Hij is druk met inpakken voor zijn terugreis. "We zijn al het speelgoed aan het verzamelen dat we weg kunnen geven, we moeten ons toch aan die twintig kilo houden." Hij grinnikt: "Dat wordt nog een hele opgave."