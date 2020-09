Leraren en zorgpersoneel moeten ondanks voorrang tot donderdag wachten op coronatest

Drukte bij corona-teststraat ADRZ in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De druk is sowieso groot in Zeeland volgens de GGD. Op dinsdag zitten alle testlocaties vol. Woensdag zijn er alleen nog wat plekken in Terneuzen. Inmiddels is er een speciale COVID-afdeling opgericht en zijn er zestig nieuwe mensen in dienst om bij te springen. En dat aantal nieuwe werknemers is nog niet voldoende. Dat vertelde directeur Joke Gaemers in radio-programma de Zeeuwse Kamer.

Steentje bijgedragen

De GGD-directeur heeft een bewogen half jaar achter de rug. Ook de andere werknemers van de instantie hebben het druk gehad. Gaemers: "Alle werknemers hebben een steentje bijgedragen. Sommige afdelingen konden hun werk niet doen omdat bijvoorbeeld de scholen dicht waren. Zij konden makkelijk bijspringen. Maar er waren ook werknemers nodig die andere taken hadden, die taken zijn daarom een tijdje blijven liggen."

Maar sinds deze maand worden die taken weer opgepakt en is er een nieuwe afdeling opgericht. Voor die COVID-afdeling worden nog mensen gezocht. "Omdat wij telkens moeten opschalen, hebben we nog meer mensen nodig."

Wij moeten constant opschalen omdat mensen zich niet meer aan de regels houden" Joke Gaemers, directeur GGD Zeeland

De directeur ziet ook in Zeeland een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Ook al zijn de aantallen in onze provincie niet vergelijkbaar met die in de randstad, er worden wel veel mensen getest en ook hier staat de capaciteit onder druk. "Wij moeten constant opschalen omdat mensen zich niet meer aan de regels houden. Daarom roep ik mensen op om alleen te komen bij klachten. We hebben de afgelopen weken genoeg mensen gezien die zich hebben laten testen zonder klachten. Dat kunnen we op dit moment echt niet gebruiken."

Corona-moe

Naast het testen heeft de GGD de handen vol aan bron- en contactonderzoek. Dat loopt af en toe wat stroef. "In het begin werkten mensen goed mee, nu wordt het lastiger. Ze worden toch een beetje moe van corona. Maar het is zo belangrijk om het virus in te dammen."

Joke Gaemers, directeur van de GGD Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer er een vaccin is gevonden, staat de GGD voor een logistieke operatie. "We zijn gewend om grote groepen te vaccineren, maar niet heel de bevolking natuurlijk. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, maar de minister moet de andere keuzen maken. Wie mag er als eerst getest worden en hoe wordt het ingericht. Maar ook voor ons wordt het een uitdaging straks."