Ook geen carnaval in Sas van Gent

"Het is gewoon niet mogelijk om een optocht te rijden en samen carnaval te vieren onder deze omstandigheden", legt Coen Goethals van Carnavalsstichting De Betekoppen uit. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) trekt dit soort evenementen veel publiek en dat is niet mogelijk in verband met de verspreiding van het coronavirus. Eerder hakten ook de carnavalsverenigingen in Hulst en Aardenburg de knoop door om het evenement niet door te laten gaan.

Carnaval is voor iedereen

Het was een lastige beslissing. Goethals: "Je kunt straks niet gaan zeggen dat de jongeren wel carnaval mogen vieren en dat de ouderen thuis moeten blijven. Dat kun je niet maken. Caranaval is voor iedereen." Toch willen De Betekoppen kijken wat ze voor basisschoolleerlingen, zieken en ouderen kunnen doen.

De wagens blijven met carnaval binnen staan (foto: Omroep Zeeland)

Toch werd er in de hal, waar de bouwverenigingen uit de buurt hun wagens bouwen, nog gewerkt. Maik Gauwe van De Deurdouwers is samen met zijn vrienden gewoon doorgegaan. "We misten het echt. Voor ons is het een soort bezigheidstherapie. We zijn zo'n hechte groep. Dus gaan ga je gewoon door. Misschien wel voor het jaar erna."

'Het kan nu niet'

In Sas van Gent is voor het besluit overlegd met de horeca, die tijdens de carnaval de drukste tijd van het jaar beleefd, de bouwclubs en natuurlijk de burgemeester. Michel Noët, voorzitter van De Betekoppen: "Er is gesproken over alternatieven. We zijn allemaal mensen die houden van het carnaval. Dat wil je vieren zoals je dat ieder jaar viert, maar dat kan nu niet en daar kunnen we niets aan doen."

Lees ook: