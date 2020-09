Wouter (17) kon eerder ballonvaren dan autorijden

Vijftien jaar geleden startte vader Omer Verbist het ballonvaartbedrijf. "Het begon als hobby, groeide uit tot passie", aldus Omer. "En van het een kwam het ander. Na jarenlang hard werken hebben we nu bereikt dat we met een aantal ballonnen kunnen varen en ons eigen bedrijf hebben."

Ballonvarenzeeland is een echt familiebedrijf. "Mijn vrouw Chantal en dochter Jolien werken ook in het bedrijf, net als mijn zoon Wouter dus, de jongste ballonvaarder van Nederland", zegt Omer met trots in zijn stem.

Met twee jaar de eerste keer mee varen

"Al vijftien jaar ga ik met papa mee de lucht in", vertelt Wouter. "Ik was twee jaar toen ik in de Maxi-Cosi al mee naar boven ging. Ongeveer vier jaar geleden besefte ik dat ik van ballonvaren mijn beroep wilde maken. Je hebt te maken met een grote verantwoordelijkheid en het is een pittige opleiding met veel theorie en praktijk. Ik ben de opleiding gaan volgen en heb in augustus mijn brevet gehaald."

Het vaarseizoen voor luchtballonnen is dit jaar door corona erg kort. Niet vanaf maart, maar sinds juli mogen luchtballonnen weer varen. In oktober stopt het dan weer. Omdat er sowieso niet het hele jaar door kan worden gevaren, volgt Wouter ook een opleiding tot procesoperator. "Maar als het aan mij ligt, zou ik fulltime willen ballonvaren en er les in gaan geven", aldus Wouter.

Ballonvlucht boven Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

Wouter vindt het avontuur van ballonvaren het mooiste wat er is. "Vooral het contact met de mensen is mooi", legt Wouter uit. "Op het veld, voor het instappen, ken je de mensen nog niet. Aan het einde van de vlucht ken je de mensen een stuk beter."

Ook Wouter baalde van de coronacrisis en het feit dat pas in juli de ballonnen de lucht in mochten met passagiers. "Maar ik heb mijn tijd wel nuttig besteed", zegt hij. "Want ik heb in augustus mijn brevet gehaald. Dat betekent dat ik niet-commerciële vaarten mag maken met maximaal vier personen. Vervolgens moet ik vlieguren maken om het volgende brevet te halen. Dan mag ik wel commercieel gaan vliegen en betalende passagiers meenemen."

Toekomst van het familiebedrijf ziet er goed uit

De toekomst voor het familiebedrijf lijkt verzekerd door de dadendrang van de jongste ballonvaarder van Nederland. "Dat moet helemaal goed komen", meent Wouter. "Samen met mijn zus Jolien, die alles op de achtergrond regelt en papa en mama gaat dat lukken."

Net op gestegen luchtballon (foto: Omroep Zeeland)