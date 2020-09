Frustratie bij ondernemers Goeree: 'in dit geval zouden we graag bij Zeeland horen'

De Brouwersdam ligt deels in Zeeland, deels in Zuid-Holland (foto: Ria Overbeeke)

"Als je het water inspringt, ben je in Zeeland." Rick Jendrusch van Zeil- en surfcentrum Brouwersdam baalt. "Het is heel vervelend dat je dan met de regio Rotterdam-Rijnmond wordt meegenomen, terwijl hier in de rust en aan het strand helemaal niet zoveel aan de hand is."

Frustrerend, zegt ook directeur Jeroen den Hollander van twee vakantieparken in Ouddorp tegen RTV Rijnmond. "De cijfers geven aan dat het aantal besmettingen op het eiland niet hoger of gelijk is dan op andere plekken in Zeeland. Toch worden we qua regelgeving gelijk getrokken met het stedelijk gebied."

Blauw, blauwer, blauwst

Wie op het coronadashbord van de overheid kijkt, ziet dat Goeree - met 14 besmettingen op 100.000 inwoners - wel blauwer is dan twaalf van de dertien gemeenten in Zeeland. Alleen op Noord-Beveland zijn meer besmettingen (27). Buureiland Schouwen-Duiveland staat op 3. Maar de rest van de provincie Zuid-Holland kleurt inderdaad veel blauwer dan Goeree-Overflakkee.

Coronadashbord Rijksoverheid op 22 september, 8.30 uur (foto: Rijksoverheid)

Nadat België en Duitsland vorige week de provincies Noord- en Zuid-Holland op rood zetten, stond de telefoon roodgloeiend, vertelt Jendrusch. "We hebben ook een aantal huisjes en de eerste mensen gingen er midden in de nacht uit paniek vandoor."

Wat betekent die code rood? Vorige week zetten België en Duitsland de provincies Noord- en Zuid-Holland op rood. Dat betekent dat niet-essentiële reizen naar de twee provincies verboden zijn. Belgen die meer dan 48 uur in een van deze provincies zijn geweest, moesten zich na terugkeer verplicht laten testen en verplicht twee weken in quarantaine. Ook Duitsers moeten bij terugkomst verplicht een coronatest doen. Vervolgens verschilt het per deelstaat of mensen ook in quarantaine moeten.

"Dat wordt ons nu door de neus geboord", zegt ook Den Hollander. Hij zou graag zien dat de maatregelen per veiligheidsregio nóg regionaler worden genomen. "Nu worden we meegenomen in de slipstream van het stedelijk gebied. Dat zijn wij niet."

Ook Jendrusch pleit daarvoor: "Ze pakken nu gewoon het hele gebied, dat vind ik unfair." Hij noemt de regels krom: "Campergasten die eerst in Ouddorp zaten, hebben zich in nog geen tien minuten naar Zeeland verplaatst. En als ze daar overnachten, mogen ze wel langskomen. Maar overnachten op Goeree mag niet."