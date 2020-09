Evenemententechnicus: 'Nooit gedacht dat ik toch nog een beetje winst zou draaien!'

Technicus Henk Tjoonk (rechts) (foto: Tjoonk)

Wat dacht u toen in maart alle evenementen ineens werden afgelast?

Dat was wel veel stress! Je denkt toch: Hoe moet dat? En hoe ga ik dat oplossen? Ik had wel een buffertje voor een paar maanden. Maar die eerste weken viel driekwart van de omzet van hele jaar weg. De eerste weken zaten we echt wel in de put.

Wat dan als alles ineens wegvalt?

Na een tijdje zei ik tegen mijn personeel: 'Kom maar terug naar de zaak en dan gaan we kijken wat we wel kunnen doen.' De open dagen van ROC Scalda waren weggevallen en daar hebben we toen een alternatief voor verzonnen. Met een mobiel camerateam zijn we door de school gelopen. Online konden jongeren vragen stellen, en het mobiele team liep door school om die te laten beantwoorden.

Het werd gezien door een foodopleiding in Rotterdam en zo kwamen er steeds meer bedrijven op ons pad. Scalda ziet dat respons op de online open dagen hoger was dan gewone open dagen. Dus we gaan er dit jaar mee door.

Hoe lukt het om zo creatief te zijn?

Soms hebben we wel eens ideeën en die denk je dan met het hele team uit. Ik heb jongens in dienst met verschillende technische achtergronden Dat is onze kracht geweest, we zijn van alle markten thuis.

En het voordeel was dat we alle spullen al in huis hadden. Voor die open dagen hadden we bijvoorbeeld al technische appratuur en de simkaarten om een camerateam door het hele gebouw te laten lopen.

Voor University College Roosevelt in Middelburg hebben we de diploma-uitreiking gedaan. Alle tweehonderd studenten waren tegelijk tegelijk in beeld. De een met een fles champagne, de ander met hele familie om zich heen. Dat was zo leuk! En elk persoon werd vol in beeld geschakeld op het moment dat zij persoonlijk werden toegesproken. Daarna belde de Universiteit van Maastricht. Die had het gezien en had ook interesse.

Heeft u personeel moeten ontslaan?

We hebben niemand hoeven ontslaan en niet hoeven bezuinigen. Privé wel! We hadden een vakantiehuisje gehuurd, maar dat hebben we maar afgezegd. Ach, ook al doe je niet meer je boodschappen bij de Albert Heijn of ga je niet meer af en toe uiteten, je ziet nu dat we het helemaal niet slecht hebben.

Hoe gaat het nu met het bedrijf?

We zijn nu veel bezig met allerlei hybride events, dus evenementen die zowel online als op locatie zijn. En we hebben werk gehad bij het Zeeland Nazomerfestival en Film by the Sea. Je ziet dat we de komende maanden toch weer lekker in het werk zitten.

De omzet is lager, maar we hebben in ieder geval geen verlies gedraaid. Het is heel fijn dat we nu geen schulden opbouwen.