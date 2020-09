Danny Vera maakt eindelijk clip van Roller Coaster

Roller Coaster verscheen op 15 maart 2019 als single van de EP Pressure Makes Diamonds Part 2: Pompadour Hippie. In dat jaar stond de single 27 weken genoteerd in onderste helft van de landelijke Top 40. Dat was toen goed voor een record. In 2020 kwam Roller Coaster opnieuw de Top 40 binnen met als piekpositie nummer 14, waardoor het record weer uit de boeken verdween.

Een nog grotere klapper maakte Danny Vera in de jaarlijkse Top 2000. Roller Coaster kwam daar binnen op nummer 4, de hoogste binnenkomer ooit. Als het aan de Zeeuwen had gelegen, was Roller Coaster de absolute nummer één. De single stond dan ook bovenaan in de Zeeuwse Top 40 van 2019 en 2020.

Na Roller Coaster verschenen de singles Oblivious Desire, Hold On To Let Go en een nieuwe uitvoering van Pressure Makes Diamonds. In Nederland brengt Excelsior Recordings de muziek van Danny uit. In Duitsland wordt het complete album Pressure Makes Diamonds uitgebracht op het label RCA/Sony.