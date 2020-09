Nog veel zorgen bij bewoners Vlissingse flat na brand en ontploffing

Een dag later waren de sporen van de brand goed te zien. (foto: HV Zeeland)

Volgens directeur Jan Leo van Deemter van l'escaut hadden inwoners gisteravond nog veel vragen. Van de 22 appartementen kwamen zestien inwoners naar de bijeenkomst. Van Deemter: "Mensen willen toch weten wat er precies gebeurd is. Maar hebben ook vragen over de afhandeling, wat er nog moet gebeuren."

De afgelopen zes weken lag de prioriteit vooral bij het (her)huisvesten van de bewoners en het herstel van de flat. "De woningen zijn bijna klaar, nog niet allemaal", zegt directeur Jan Leo van Deemter van woningcorporatie l'escaut.

Drie bewoners willen niet meer terug. Zij hebben gezegd: 'Ik ben zo geschrokken. Ik wil daar niet meer mee geconfronteerd worden.'" directeur Jan Leo van Deemter van woningcorporatie l'escaut

De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug in hun appartement, maar een zestal moet nog even wachten. Vooral de appartementen rond de explosie hadden veel schade en er moest ook wat werk aan de constructie zelf gebeuren. Daarnaast liep de onderste rij appartementen veel schade op. "We verwachten dat dat eind november klaar is."

Drie bewoners hebben aangegeven helemaal niet meer terug te willen keren naar de flat. "Die hebben gezegd: 'Ik ben zo geschrokken. Ik wil daar niet meer mee geconfronteerd worden.'", vertelt Van Deemter. Hen wordt ergens anders onderdak aangeboden.

Andere zuurstofflessen niet ontploft

Ook de brandweer was aanwezig bij de bijeenkomst. Uit hun onderzoek bleek eerder al dat de explosie van een zuurstoffles veroorzaakt werd door een brand. "En die explosie leidde weer tot een tweede brand."

Volgens Van Deemter heeft de bewoner die om het leven kwam door de brand aan alle voorwaarden voldaan bij het opslaan van zijn zuurstofflessen. "Er was niet meer zuurstof in huis dan toegestaan. Van de drie zuurstofflessen die in de woning stonden, is de kleinste ontploft. De rest bleef intact."

Ook heeft de brandweer geprobeerd om het gevoel van veiligheid bij de bewoners te vergroten. "Wat de bewoners bijvoorbeeld niet wisten: een vluchtroute is niet per se een trap naar beneden, maar ook een balkon. De woningen zijn zodanig gemaakt dat je heel lang veilig op je balkon kan staan."

Lees ook: