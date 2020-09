Aantal coronabesmettingen in week tijd verdubbeld

Laboratorium Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Momenteel liggen er in de ziekenhuizen van ZorgSaam en het ADRZ zes patiënten met corona. Bij het ADRZ zijn twee Zeeuwen opgenomen en ligt er één patiënt van buiten de provincie in het ziekenhuis. In het ZorgSaam-ziekenhuis in Terneuzen liggen drie patiënten van buiten Zeeland, waarvan twee op de intensive care.

Meeste besmettingen in Goes, Middelburg en Vlissingen

De meeste besmettingen zijn in de gemeentes Goes, Middelburg en Vlissingen. In de afgelopen twee weken zijn er in de gemeente Sluis geen inwoners positief op corona getest.

Positief geteste Zeeuwen (cijfers: GGD Zeeland)

Aantal positief geteste Zeeuwen sinds vorige week (di-di) Aantal positief geteste Zeeuwen (7-9 t/m 14-9) Borsele 8 3 Goes 18 7 Hulst 4 2 Kapelle 3 0 Middelburg 18 9 Noord-Beveland 4 0 Reimerswaal 12 3 Schouwen-Duiveland 11 9 Sluis 0 0 Terneuzen 8 4 Tholen 3 4 Veere 5 3 Vlissingen 13 5 TOTAAL: 107 49

Er zijn in de afgelopen week meer testen uitgevoerd. In totaal zijn er tussen 14 en 20 september 4.306 Zeeuwen naar een testlocatie gegaan. De week ervoor waren dat er nog 4.166. Dat brengt het totale aantal geteste Zeeuwen in Zeeland op 37.569.

