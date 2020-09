Vierde verdachte aangehouden voor schietincident Vlissingen

Schietincident in Lammensstraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Getuigen hoorden in de bewuste nacht rond 2.00 uur schoten. Een 23-jarige man uit Goes en een 25-jarige Vlissinger meldden zich vervolgens bij de huisartsenpost met verwondingen die mogelijk het gevolg waren van dit schietincident.

Het tweetal werd vervolgens aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Een derde verdachte werd ook dezelfde nacht gearresteerd. De 21-jarige man uit Koudekerke werd rond 3.00 uur gesignaleerd in de Irislaan.

Nog steeds veel onduidelijkheid

Die drie verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar zijn nog steeds verdachte. Nog steeds is er veel onduidelijk over de schietpartij. "We doen nog steeds onderzoek naar dit incident", laat een politiewoordvoerder weten. "Het heeft zich allemaal in de woning afgespeeld, dus we zijn toch ook afhankelijk van de verklaringen van de verdachten."

Een ruit in de voordeur van een woning raakte beschadigd (foto: HV Zeeland)

De politie had de vierde verdachte al een tijd op het oog. "Dus we zijn blij dat we hem nu uiteindelijk ook hebben kunnen aanhouden." Hij zal in de loop van de dag verhoord worden.

