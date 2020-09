Grijpskerke zucht onder toeristische verkeersdrukte

Grijpskerke ligt in het hart van Walcheren en valt onder de gemeente Veere. Het dorp is een belangrijk verkeersknooppunt; hier komen de wegen naar de bekende kustplaatsen Zoutelande, Oostkapelle, Domburg en Westkapelle samen. Dat is niets nieuws. Wat wel anders is, is dat er sinds de aanleg van de nieuwe N57 steeds meer verkeer door het dorp komt, zo zegt de dorpsraad.

Meer accommodaties

Daarnaast speelt mee dat het toerisme nog steeds groeit. Er zijn de afgelopen jaren verblijfsaccommodaties bijgekomen en dat leidt weer tot meer verkeersbewegingen, ook van toeleveranciers en woon-werkverkeer.

In Grijpskerke komen alle wegen naar de kust samen (foto: Omroep Zeeland)

Als voorbeeld noemt dorpsraadvoorzitter Fred London de Mariekerkseweg naar Zoutelande: "Tellingen wijzen uit dat het aantal auto's op deze weg is verdrievoudigd sinds 1990. Sindsdien is er niets gedaan aan de weg. Er is niet eens een fatsoenlijk trottoir om op te lopen."

Verkeersafhandelweg

Alleen een rondweg is een structurele oplossing, volgens de voorzitter. "Maar we weten dat zoiets heel veel tijd kost om aan te leggen. Dus zouden we graag willen dat de Schuitvlotstraat, die nu dient als een soort verkeersafhandelweg voor de hele regio en waar je vijftig mag rijden, een dertig-kilometer-weg wordt. Net zoals het in andere dorpen hier in de buurt binnen de bebouwde kom het geval is. Dan wordt het veiliger maar vooral ook wat draaglijker."

Verkeer op de N57 (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen in Grijpskerke voelen ze de toenemende druk van het verkeer, ook in Oostkapelle en Aagtekerke ervaren ze die. Zeker afgelopen zomer, toen het in Zeeland nog drukker was dan ooit tevoren. Het bestaande wegennet is niet meegegroeid met het toenemende kusttoerisme en dus dringt zich de vraag op of het nog wel voldoet.

Op de N57 wordt het verkeer naar Domburg en Westkapelle via Grijpskerke geleid (foto: Omroep Zeeland)

Al zeker tien jaar wordt de toenemende verkeersdrukte in Grijpskerke ook op het gemeentehuis in Domburg besproken. Maar op een enkele aanpassing na -het verleggen van een voorrangssituatie- en een andere fietsoversteekplaats, is er sindsdien weinig gebeurd.

'Nog geen concrete plannen'

Op de vraag of er nagedacht wordt over een rondweg bij Grijpskerke en eventueel bij andere dorpen laat woordvoerder Sjoerd van Andel van de gemeente weten dat er nog geen concrete plannen zijn. "Wel is er samen met andere overheden als het waterschap, de provincie en de dorpsraden een scan gemaakt van de huidige situatie en de toekomstvoorspellingen. Daaruit zijn bepaalde knelpunten gekomen. We zijn nu met alle partijen bezig om een plan van aanpak voor deze knelpunten te maken", aldus de woordvoerder.

In het dorp ontstaan in het zomerseizoen opstoppingen (foto: Omroep Zeeland)

Op de korte termijn is het de bedoeling dat er snelheidsbeperkende maatregelen en veiligere oversteekplaatsen komen voor Grijpskerke. De gemeentewoordvoerder: "Maar hier zal eerst geld voor worden moeten vrijgemaakt, en vervolgens moet er nog over gesproken worden met alle betrokkenen."