Preventiemedewerkers over lachgas: 'Niet ieder ballonnetje is een feest'

'Voor jongeren is lachgas interessant' (foto: ANP)

De twee merken dat jongeren lachgas interessant vinden om mee te experimenteren. "Het lijkt om te lachen, maar niet ieder ballonnetje is een feest", zegt Havenaar.

'Er zijn gevaarlijkere middelen'

Een gesprek met preventiemedewerkers Jacco Havenaar en Leo de Pan van Emergis op Walcheren bestaat vooral uit een heleboel nuances. Neem bijvoorbeeld het gebruik van lachgas. "Ik zal niet zeggen dat het ongevaarlijk is", zegt Leo de Pan. "Het wordt gebruikt als drugs en aan drugs zitten risico's."

"Maar," volgt de nuance, "in de media wordt het vaak breed uitgemeten als groot risico." En dat is weer te sterk aangezet, zeggen de twee medewerkers. Er zijn gevaarlijkere middelen: "Zoals alcohol."

Wat doet lachgas? "Lachgas is eigenlijk bedoeld om te verdoven", legt Jacco Havenaar uit. Bijvoorbeeld bij de tandarts. Maar het wordt ook gebruikt in bijvoorbeeld slagroomspuiten. En de laatste jaar hoor je steeds vaker verhalen van jongeren die het gebruiken om een korte roes te krijgen. Het gas wordt in een ballon gespoten en vervolgens geïnhaleerd. Leo de Pan: "Het geeft een hele korte roes. Het onttrekt even de zuurstof uit je hersenen, waardoor dingen door elkaar gaan lopen, zoals geluiden." Het effect is kort, na anderhalve minuut is de roes weer weg. Gebruikers kunnen in de uren erna nog wel concentratieverlies ervaren. Lachgas valt onder de Warenwet, niet onder de Opiumwet, waardoor het redelijk makkelijk te verkrijgen is, al wordt dat steeds moelijker, aldus De Pan. "De overheid wil er bijvoorbeeld naartoe dat je een kvk-nummer moet hebben om ampullen te kunnen bestellen."

Misschien komt het doordat hun werk ook genuanceerd is. Ze zijn preventiemedewerkers. Ze zoeken jongeren op - op straat, op school - om in gesprek te gaan over drugs. Havenaar: "We proberen de risico's zo duidelijk mogelijk te maken. We willen mensen goed voorlichten, zodat ze zelf een keuze kunnen maken: 'Ga ik dit proberen ja of nee?'"

Dat gesprek begint al vroeg, op de basisschool, en gaat verder op het voortgezet onderwijs. "Jongeren praten graag over drugs", zegt Havenaar. "Ze hebben er ook veel vragen over. Het is goed als ze de risico's kennen. Wij denken dat als je goed geïnformeerd bent, je betere keuzes kunt maken."

'Een ander woord voor drugs is genotsmiddel. Er zit een stukje genot in, dat is ook wat de mens zoekt'

Maar werkt informeren ook niet averechts? Dat jongeren de drugs juist gebruiken omdat ze ervan op de hoogte zijn? Havenaar: "Het gaat zich toch ergens een keer aanbieden. Als je dat op vroege leeftijd krijgt, met de juiste informatie erbij, is dat beter denken wij."