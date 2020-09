Bijzondere schildpad in Oosterschelde

De lederschildpad in de Oosterschelde (foto: Landelijke Eenheid Zuid-West)

Eerst dachten de agenten tijdens een training een vreemd voorwerp in de Oosterschelde te zien. De schipper besloot voor de zekerheid om te draaien. Toen werd tot verbazing van de schipper de enorme schildpad ontdekt.

Kwallen op het menu

Volgens Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren gaat het om een schildpad van zo'n 2,5 meter. Dit betekent dat het om een volwassen dier gaat. Volgens hem worden ze regelmatig in de Noordzee gezien. Zorgen over het dier maakt hij zich niet. "Zolang er voldoende voedsel is, kwallen in dit geval, is er geen enkel probleem. Hij was vanmiddag ook volop aan het jagen."

Volgens de laatste informatie die Van der Hiele heeft, zwemt de lederschildpad weer richting Oosterscheldekering. Volgens hem worden er geen pogingen gedaan het dier te vangen. Dat hebben specialisten van Diergaarde Blijdorp in overleg met instanties besloten. "Het is een gezond dier, dus laten we het rustig zwemmen zolang het niet achteruit gaat."

De lederschildpad komt in alle grote wateren voor, van de tropische zeeën tot in de poolwateren, maar hoort niet in een klein water zoals de Oosterschelde thuis. Het is de grootste schildpaddensoort die er bestaat.