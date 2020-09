De GGD roept mensen op zich aan de coronamaatregelen te houden (foto: Omroep Zeeland)

Extra maatregelen worden er volgens Gaemers nog niet genomen in Zeeland, maar die zitten er volgens haar wel aan te komen. "We staan nu nog op 'waakzaam', ik weet alleen niet hoever we van het kritieke punt afzitten." Maar de cijfers bewijzen volgens haar dat het virus in opmars is.

'Het hangt af van ons gedrag'

"Als iedereen twee weken thuisblijft, hebben we geen virus meer. Dat is natuurlijk niet reëel, maar het geeft wel aan dat het van ons gedrag afhangt. We kunnen testen wat we willen, maar mensen moeten zich strakker aan de afspraken houden." Ze doelt daarmee onder andere op het anderhalve meter afstand houden van elkaar en regelmatig wassen van de handen en drukke plekken te mijden.

De oproep van Gaemers klinkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk moeilijk en dat is volgens haar de oorzaak van de toename in de besmettingscijfers. In een week tijd is het aantal besmettingen gestegen van 49 naar 107 per week. Twee Zeeuwen zijn de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting.

Lees ook: